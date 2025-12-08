Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 15 a sabato 20 dicembre in prima visione su Canale 5, raccontano che Zeynep Yildiz fermerà la partenza di Alihan Tasdemir (Onur Tuna) per l'America, dopo aver lasciato Dundar prima del matrimonio. La donna e l'ex fidanzato torneranno insieme. Nel frattempo, Ender inizierà a mostrare gelosia verso Kaya, con il quale ha avuto in passato una storia d'amore.

Alihan e l'ex fidanzata tornano insieme

Idil racconterà ad Alihan che le foto compromettenti di lui ed Ender erano false.

Nel frattempo, Zeynep e Dundar si appresteranno a diventare marito e moglie.

Alihan avrà un confronto con l'ex fidanzata poco prima della celebrazione del matrimonio per salutarla per l'ultima volta. Zeynep, a questo punto, rinuncerà a sposare Dundar per raggiungere Alihan prima che prenda l'aereo per l'America. Una volta tornati insieme, i due cercheranno una casa dove andare ad abitare insieme.

Ender inizia a essere gelosa di Kaya

Ender, invece, incontrerà Kaya all'interno di un locale. In questa circostanza, alcune donne le faranno notare che l'imprenditore è molto affascinante. Ender inizierà a ingelosirsi quando Kaya riceverà alcune avance.

Intanto, Mustafa raggiungerà Halit per chiedergli dei soldi, ma lui rifiuterà di concedergli un altro prestito. Allo stesso tempo, Asuman cercherà l'occasione giusta per rivelare la verità su Mustafa a Zeynep.

Le due donne verranno interrotte proprio nel momento della confessione.

Halit ha chiesto a sua figlia Zehra di lasciare Kemal

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda su Canale 5, Kemal ha cercato di conquistare Zehra, ma è andato incontro a una brutta sorpresa. Halit ha chiesto alla figlia di lasciare il marito quando ha scoperto che le sue condizioni economiche sono drammatiche. Kemal ha provato a rivolgersi a Ender, che, presente nel consiglio d’amministrazione, ha preferito non aiutarlo.

Erim, invece, ha accusato la mancanza di casa e ha detto alla madre di non vedere l’ora di tornare in Turchia. Halit ha mandato Yildiz a comprare un regalo costoso per la nascita del nipote di un suo caro amico.

Dundar, intanto, ha organizzato il suo addio al celibato, invitando Alihan e Kaan, mentre Yildiz ha deciso di fare un addio al nubilato per la sorella Zeynep.

Il giorno seguente, Alihan ha incontrato Elif, una sua vecchia amica d'università, iniziando una frequentazione con lei. Dundar, invece, ha portato a cena Zeynep, che ha continuato a pensare all'ex fidanzato. La donna è apparsa gelosa quando ha scoperto che Alihan ha iniziato un qualcosa con Elif.