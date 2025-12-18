Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate in onda dal 22 al 27 dicembre, svelano che Elif arriverà durante un pranzo romantico tra Alihan e Zeynep, infastidendo quest'ultima. Le due ragazze entreranno in competizione.

Dundar fuori di sé rapisce Zeynep

Tulin farà a Kaya una rivelazione riguardante Ender. Intanto, Dundar si presenterà al cospetto di Zeynep per avere un chiarimento, ma il suo atteggiamento non sarà pacifico, bensì minaccioso.

Mustafa minaccerà Asuman: se non gli darà il denaro, lui racconterà a Zeynep e Yildiz la verità sul loro passato che finora lei ha tenuto nascosto.

Intanto, tra Dundar e Zeynep la situazione precipiterà e lui la rapirà. La giovane proverà a convincerlo a lasciarla andare per non macchiarsi di un grave reato ma lui sarà fuori di sé, costringendola a videochiamare la madre, ma in questo frangente Zeynep scoprirà che anche sua madre è in ostaggio di un uomo che le sta puntando una pistola alla testa. Per salvare la madre, Zeynep deciderà di fare tutto ciò che Dundar le chiederà.

Zeynep viene liberata da Alihan

Il fatto che Zeynep non risponderà alle sue chiamate metterà in allarme Alihan. Giunto a casa della fidanzata incontrerà Emir e i due comprenderanno che è accaduto qualcosa di molto grave. Sfondando la porta di casa troveranno Asuman in ostaggio e riusciranno a neutralizzare il rapitore e liberare la donna.

Successivamente, Alihan chiederà ad Halit di contattare il padre di Dundar per salvare anche Zeynep.

Quando sarà libera, Zeynep raggiungerà la madre e la sorella e poi cercherà di riprendere la sua routine per dimenticare il rapimento vissuto. Inoltre, Alihan le proporrà di sposarsi il prima possibile per poter andare a vivere insieme nonostante la presenza della madre. Durante un pranzo romantico, i due verranno interrotti da Elif, un'amica di Alihan, e Zeynep, infastidita, entrerà subito in competizione con lei. Infine, Asuman confermerà a Mustafa di avere i soldi richiesti e l'uomo le confermerà che una volta ottenuto il denaro sparirà per sempre.

Programmazione della soap nei giorni di festa

Novità nella programmazione di Forbidden Fruit durante la settimana di Natale. Non andrà in onda giovedì 25 e venerdì 26 dicembre. Per non far perdere il filo della narrazione ai telespettatori, Mediaset ha deciso di fermare la messa in onda della soap durante i giorni festivi, così come deciso anche per Tempesta d'amore.