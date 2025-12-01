Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dall'8 al 13 dicembre svelano che Zeynep scoprirà che Alihan ha intenzione di lasciare presto la Turchia per trasferirsi in America.

Kemal interessato a riconquistare Zehra

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre alle 14:10 e sabato 13 dicembre alle 14:30 prendono il via dai tentativi che Kemal farà per riconquistare il cuore di Zehra. Quest'ultima, però, non sarà propensa a concedere un'altra possibilità al marito, Alessandro estremamente perplessa del suo comportamento.

Kemal, così, chiederà l'aiuto di Ender che però questa volta non avrà alcun interesse ad impegnarsi per sostenere la sua causa, visti che ormai ha ottenuto un posto nel consiglio di amministrazione dell'holding.

Con il matrimonio alle porte, Dundar organizzerà il suo addio al celibato invitando alla sua festa anche Alihan e Hakan. Yildiz, dal canto suo, dopo aver scoperto tale novità, deciderà di organizzare la festa di addio al nubilato per la sorella Zeynep.

Zeynep gelosa di Elif, fidanzata di Alihan

Zeynep verrà a conoscenza dei piani di Alihan che ha intenzione di lasciare la Turchia per trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Intanto, la giovane non potrà nascondere la sua gelosia nei confronti di Elif, la nuova fidanzata di Alihan che tutti considerano dotata di una bellezza notevole.

Yildiz chiederà il permesso ad Halit di poter comprare un regalo per la sorella. Il marito acconsentirà, specificando però di acquistare qualcosa di sobrio e non eccessivamente costoso. Ma giunta in gioielleria per scegliere un dono per Zeynep, Yildiz incontrerà Ender che non perderà occasione di provocarla. A quel punto Yidiz cederà e spenderà molto più di ciò che il marito le aveva concesso.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, Kemal ha dovuto fare i conti con una grossa perdita di denaro e ha chiesto ad Halit di poter recuperare quanto investito nell'azienda. Tra i due uomini sono nate incomprensioni e a pagarne le conseguenze è stata Zehra che ha cercato di mediare tra marito e padre.

Intanto Dundar ha deciso di chiedere ufficialmente la mano di Zeynep, presentandosi a casa di Yildiz con tutta la sua numerosa famiglia.

Infine Ender si è presentata a sorpresa a una riunione della società di Halit annunciando di possedere delle quote che le permettono di sedere nel consiglio di amministrazione e di influire nelle scelte che riguardano il futuro della holding.