Nelle puntate della terza stagione di Forbidden Fruit, mentre tutti la crederanno morta, Ender Çelebi (Şevval Sam) si alleerà con Yildiz Yilmaz (Eda Ece) contro la nuova nemica Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), responsabile dell’attentato alla sua vita mesi prima.

La scomparsa di Ender e Yildiz, Halit vuole sposare Sahika

Ender sospetterà che Şahika, la sorella del suo ex Kaya, abbia ucciso il ricco marito un anno e mezzo fa, quando Philip, il figlio del defunto, verrà ritrovato senza vita. A quel punto, Ender accuserà Sahika, dicendole di essere una serial killer, ma poco dopo verrà spinta nelle acque del Bosforo da una persona incappucciata.

A seguito dell’improvvisa scomparsa di Ender, il suo ex marito Halit e suo figlio Erim crederanno che sia deceduta, nonostante il suo corpo non venga ritrovato.

Nel frattempo, Halit non avrà notizie neppure della moglie Yildiz, scomparsa proprio nel giorno in cui qualcuno ha cercato di uccidere Ender. Convinto che anche Yildiz sia deceduta, Halit si fidanzerà con Sahika e ben presto le chiederà di diventare sua moglie.

Ender si vuole vendicare di Sahika, Halit scopre che Yildiz è incinta

Anche se suo fratello Kaya non approverà la sua nuova relazione, Şahika organizzerà una festa per annunciare il fidanzamento con Halit, il quale sarà deciso a chiedere il certificato della presunta morte di Yildiz.

Quest’ultima rovinerà l’evento, visto che farà irruzione all’improvviso e annuncerà di essere incinta di Halit di otto mesi. Per dimostrare al marito di essere veramente il padre del bimbo che aspetta, Yildiz accetterà di sottoporsi al test di DNA. Prima di tornare a casa, Yildiz aveva ricevuto la visita di Ender nel paese in cui si era rifugiata.

Tramite un flashback, i telespettatori scopriranno che, dopo essere sopravvissuta, Ender ha proposto alla rivale Yildiz un’alleanza per vendicarsi di Sahika nel momento più opportuno, visto che ha tentato di ucciderla. Intanto, Caner continuerà a fingersi disperato per la finta morte della sorella Ender. Sempre a proposito di quest'ultima, camminerà con l’aiuto di un bastone, invece Yildiz vorrà il meglio per il figlio che aspetterà da Halit.

Riepilogo: Ender e Yildiz sono state già alleate

Non è la prima volta che Ender e Yildiz uniscono le loro forze. [VIDEO] In passato, le due rivali si erano alleate per cercare di sabotare le nozze tra Zehra e Kemal. Per raggiungere il loro obiettivo, Yildiz ed Ender erano arrivate a coinvolgere Irem. Non appena il loro piano è fallito, Ender aveva voltato le spalle a Yildiz, facendo sapere a Irem che sua cugina l’aveva ingannata.