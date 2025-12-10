Nelle puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 15 al 20 dicembre su Canale 5, Zeynep pianterà Dundar sull'altare e correrà in aeroporto per impedire la partenza di Alihan per l'America. La ragazza riuscirà ad arrivare in tempo e tra i due riesploderà la passione mai sopita. Scena che verrà vista da lontano da Dundar, il quale mediterà di vendicarsi della sua ex fidanzata per l'umiliazione subita.

Zeynep pianta Dundar sull'altare

Arriverà il giorno del matrimonio tra Dundar e Zeynep e la futura sposa comincerà ad avere dubbi sulla scelta di sposare un uomo che non ama.

Mentre Dundar curerà gli ultimi dettagli della cerimonia e accoglierà gli invitati, Zeynep si preparerà con l'aiuto di Yildiz e Asuman. Alihan, invece, si starà preparando per volare negli Usa, ma prima di recarsi in aeroporto passerà da Zeynep per dirle addio, trovandola già con l'abito da sposa. Il loro addio sarà struggente e Zeynep, pochi attimi prima dell'inizio della cerimonia, deciderà di fuggire via, piantando Dundar sull'altare. Appena Dundar scoprirà di essere stato abbandonato, si metterà sulle tracce di Zeynep per vendicarsi dell'umiliazione subita.

Zeynep corre in aeroporto e riesce a fermare Alihan

Zeynep, con ancora indosso l'abito da sposa, correrà in aeroporto nella speranza di arrivare in tempo per fermare Alihan.

Sarà una corsa contro il tempo che avrà il suo lieto fine, visto che i due innamorati si ricongiungeranno sotto gli occhi dei passeggeri in attesa nella sala d'aspetto dell'aeroporto. La scena verrà vista da lontano da Dundar, che sceglierà di non affrontare subito Zeynep e Alihan, ma di tornare a casa senza fare alcuna scenata. La sua vendetta sarà solo rimandata, mentre Alihan e Zeynep cominceranno a cercare una nuova casa dove andare a vivere insieme. Ender, invece, sarà gelosa di Kaya, mentre Mustafa andrà da Halit chiedendogli del denaro. Dinnanzi al suo rifiuto, Mustafa andrà dalla figlia Yildiz, la quale intimerà al padre di stare lontano da lei e da Zeynep. L'uomo non avrà intenzione di mollare la presa e minaccerà Asuman di rivelare a Yildiz e Zeynep tutta la verità.

Zeynep e Alihan: perché si erano lasciati

La storia d'amore tra Zeynep e Alihan è stata caratterizzata da molti alti e bassi, causa anche di incomprensioni che li hanno fatti allontanare più volte. La decisione di Alihan di sposare a sorpresa Ender è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché nessuno era a conoscenza del vero motivo per cui i due si fossero sposati. Da quel momento Zeynep, delusa e addolorata per essere stata piantata in asso da quello che credeva essere il suo fidanzato, ha deciso di voltare pagina e nella sua vita è entrato Dundar. Nel tentativo di dimenticare Alihan, ha scelto di sposare Dundar, nonostante non ne fosse innamorata, ma alla fine i sentimenti per Alihan hanno prevalso su quelli per Dundar e lei è fuggita a un passo dalle nozze.