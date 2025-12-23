Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 29 dicembre a sabato 3 gennaio 2026 su Canale 5 raccontano che Kaya inizierà a pensare che Erim sia suo figlio biologico dopo una rivelazione di Tulin. L'imprenditore si avvicinerà sempre di più al ragazzo, portandolo a un concerto. Yildiz Yilmaz (Eda Ece), invece, farà alcune indagini per scoprire gli scheletri nell'armadio di Ender Celebi.

Kaya decide di portare Erim a un concerto

Ender perderà il lume della ragione quando Kaya deciderà di portare suo figlio Erim a un concerto senza chiederle prima il permesso.

La donna sarà all'oscuro che il nuovo capo dell'azienda Argun crede che il ragazzo sia suo figlio biologico dopo una rivelazione della sua assistente.

Zeynep e Alihan, invece, vivranno un momento molto felice della loro vita dopo essersi rimessi insieme. In questa circostanza, Asuman chiederà all'imprenditore delucidazioni in merito ad un possibile matrimonio con la sua secondogenita. La donna provocherà anche Zeynep, facendola sprofondare sempre più nel dubbio e nell'incertezza.

Yildiz indaga sul passato di Ender

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Neshlihan domanderà a Ender di organizzarle una cena con Kaya, dimostrando di nutrire un interesse per lui.

Yildiz, invece, pianificherà una nuova vendetta ai danni di Ender.

La donna otterrà l'indirizzo della vecchia dimora della rivale dalla signora Tulin. La moglie di Halit avrà intenzione di scoprire qualche scheletro nell'armadio di Ender ma l'impresa potrebbe trattarsi più difficile del previsto.

Zeynep ha lasciato Dundar prima delle nozze per scappare con Alihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Zeynep ha lasciato Dundar prima delle nozze per scappare via con Alihan. I due hanno deciso di stabilirsi in un nuovo appartamento. Mustafa, invece, è andato a chiedere dei soldi ad Halit ma lui ha rifiutato categoricamente. L'uomo ha raggiunto sua figlia Yildiz che l'ha cacciato via. Allo stesso tempo, Asuman ha voluto dire la verità su Mustafa a Zeynep ma è stata interrotta.

Kaya, intanto, ha ricevuto delle avance durante una cena di lavoro, facendo ingelosire Ender. Caner ha consigliato alla sorella di lasciar perdere il nuovo capo dell'azienda Argun temendo che potesse portare nuovi guai. Allo stesso tempo, Tulin ha confidato a Kaya uno segreto sconvolgente.

Infine Zeynep si è scusata con Halit ma in ufficio ha trovato Yasar che l'ha accusata di aver rovinato e umiliato la sua famiglia. Dundar ha chiesto un confronto con la sorella di Yildiz con intenzioni tutt'altro che pacifiche.