Le anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit in onda dal 28 dicembre al 3 gennaio 2026, dicono che dopo essere stata stuzzicata dalla madre Asuman (Melisa Dogu), Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) comincerà ad avere il sospetto che il suo fidanzato Alihan Tasdemir (Onur Tuna) non sia intenzionato a diventare suo marito.

Kaya scatena la furia dell’ex Ender e preleva il DNA di Erim

Ender (Sevval Sam) si infurierà, quando verrà a conoscenza che il suo ex Kaya (Barış Kılıç) ha portato suo figlio Erim (Ilber Uygar Kaboglu) a un concerto senza chiederle il permesso.

Appena la sua ex gli proibirà di vedere il figlio, Kaya comincerà a sospettare di poter essere il padre biologico di Erim. In seguito, Kaya riuscirà a prelevare il DNA del ragazzo.

Intanto, Caner (Baris Aytac) mostrerà un interesse sentimentale per Zehra (Safak Pekdemir), la quale sembrerà non ricambiare.

Alihan dice a Zeynep di dover partire, Yildiz vuole indagare sul passato di Ender

Spazio anche alla signora Asuman, che incalzerà Alihan chiedendogli la data del suo matrimonio con sua figlia Zeynep. Quest’ultima invece confesserà ad Alihan di avere il timore che la sua amica Elif non approvi la loro relazione, ma ben presto cambierà idea. Tuttavia, pressata dalla madre Asuman e dalla sorella Yildiz, Zeynep entrerà in crisi, poiché crederà che Alihan non voglia sposarla.

Le incertezze della ragazza aumenteranno, quando Alihan le dirà di doversi recare in Cina, dieci giorni, per lavoro.

Yildiz (Eda Ece) vorrà indagare sul passato di Ender, appena otterrà dalla signora Tulin l'indirizzo del vecchio quartiere in cui abitava la sua rivale.

Riepilogo: Zeynep è stata rapita da Dundar

Di recente, Dundar Çelikkan (Erdem Kaynarca) si è vendicato di Zeynep per averlo abbandonato all’altare e umiliato davanti a tutti i suoi parenti, per raggiungere l’ex Alihan in aeroporto quando era in procinto di partire per l’America. Del tutto fuori controllo, Dundar ha rapito la sua ex fidanzata e l’ha costretta a sposarlo, dopo averle fatto vedere la madre Asuman sotto sequestro di un suo complice in una videochiamata.

Nel frattempo, Alihan ha temuto il peggio per Zeynep, dopo non essere riuscito a rintracciarla al telefono. La preoccupazione dell’imprenditore si è rafforzata, quando anche Yildiz gli ha detto di non sapere dove fosse sua sorella. Proprio quando Zeynep era intenta a scappare dalle grinfie del suo rapitore, Alihan è arrivato sul posto insieme al signor Çelikkan Senior ed è riuscito a impedire a Dundar di fare del male alla propria amata giusto in tempo. A seguito dell’arrivo della polizia, Dundar si è pentito del suo atteggiamento.