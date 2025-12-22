Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano nuove indagini volte a far luce sul passato di una delle protagoniste. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 dicembre a sabato 3 gennaio su Canale 5, Yildiz inizierà a indagare sui trascorsi di Ender, mentre Kaya sarà sempre più convinto che Erim sia suo figlio. Parallelamente, Asuman farà pressioni su Alihan affinché sposi al più presto Zeynep.

Yildiz si reca nel vecchio quartiere dove viveva Ender

Yildiz inizierà a nutrire nuovi sospetti sulla sua acerrima nemica Ender e deciderà di indagare sul passato dell’ex moglie di Halit.

L’ex signora Argun scoprirà, grazie alle informazioni fornite dalla signora Tulin, che Ender in passato ha vissuto in un altro quartiere. Proprio da questo dettaglio Yildiz farà partire le sue ricerche: si recherà nel luogo indicato da Tulin per raccogliere informazioni sulla vita precedente di Ender, convinta di poter trovare qualche elemento utile da sfruttare in futuro. Parallelamente, Asuman non vedrà di buon occhio la relazione non ancora ufficializzata di sua figlia Zeynep con Alihan.

Kaya crede che Erim sia suo figlio

Nel frattempo, Zeynep proseguirà la sua vita serenamente accanto ad Alihan, ma sua madre non accetterà che i due innamorati non rendano ufficiale la loro relazione. Asuman metterà così in imbarazzo l’imprenditore, chiedendogli insistentemente chiarimenti sulla data del matrimonio.

Inoltre, continuerà a stuzzicare la figlia minore, alimentando i suoi dubbi e facendola sprofondare nell’incertezza. Intanto, Ender andrà su tutte le furie quando scoprirà che Kaya ha portato Erim a un concerto senza nemmeno chiederle il permesso. Il socio di Halit, nonché ex compagno di Ender, maturerà un sospetto inquietante: sarà convinto che Erim sia suo figlio e non il figlio del signor Argun. Nel frattempo, Neslihan chiederà a Ender di organizzare una cena con Kaya.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha lasciato Dundar

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep non se l’è sentita di continuare a fingere di amare Dundar, quando in realtà non ha mai dimenticato Alihan.

Proprio il giorno delle nozze con il venditore di automobili, Zeynep ha lasciato Dundar con una lettera e si è precipitata in aeroporto per fermare Alihan, che nel frattempo stava partendo per gli Stati Uniti. Spazio anche alle vicende di Mustafa, il padre biologico di Yildiz, tornato a farsi vivo dopo essere uscito di prigione. L’uomo si è presentato dall’ex moglie Asuman in cerca di denaro, per poi ricattare Halit e infine raggiungere sua figlia Yildiz, che lo aveva sempre creduto morto. Infine, Kaya è tornato nella vita di Ender dopo molti anni ed è nuovamente entrato a collaborare con il signor Argun.