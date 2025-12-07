Nel corso delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Sahika organizzerà un piano per liberarsi di Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e avere Halit tutto per sé. La dark lady arriverà ad avvelenare il cibo della sorella di Zeynep, che però finirà in bocca ad Aysel, la quale accuserà un malore.

Sahika minacciata dalla presenza di Yildiz

Sahika si sentirà minacciata dalla presenza di Yildiz, la legittima consorte di Halit, che tornerà otto mesi dopo la presunta morte di Ender. La dark lady aizzerà Erim contro la matrigna, facendogli credere che abbia ucciso sua madre.

Drogato da Yigit, Erim agirà contro Yildiz, provando a strangolarla in piena notte. La domestica Aysel riuscirà a salvarle la vita appena in tempo. Halit rimarrà scosso dalla vicenda, ma confortato dalla furba Sahika, che agirà sotto le direttive di un uomo misterioso. L'imprenditore segregherà Yildiz nelle stanze della servitù per non farla stare a stretto contatto con Erim ed evitare così altri problemi.

Sahika prova ad avvelenare Yildiz con del cibo

Yildiz continuerà a minare la tranquillità di Villa Argun per colpire Sahika, dopo essersi messa segretamente d'accordo con Ender, sopravvissuta all'annegamento nel Bosforo. La donna organizzerà un baby shower, durante il quale annuncerà la nascita a breve di Halit Can.

Halit e Sahika appariranno molto indispettiti dal gesto di Yildiz. La dark lady sarà così arrabbiata da avvelenare il cibo destinato alla sorella di Zeynep per tentare di uccidere lei e il bambino che attende. Yildiz deciderà di non cenare e il suo cibo verrà ingerito da Aysel, che accuserà un malore. La domestica riuscirà a salvarsi grazie a una lavanda gastrica. Sahika avviserà subito un suo complice affinché i medici non svelino a Halit che l'inserviente sia stata avvelenata. Aysel scoprirà così che il suo malore era dovuto al troppo stress. La versione non convincerà Yildiz, che capirà subito che Sahika ha provato ad avvelenarla e a farne le spese è stata l'inserviente.

Yildiz ha provato a liberarsi di Kemal

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio novembre su Canale 5, Yildiz ha provato a liberarsi di Kemal, la cui gelosia ha creato dei problemi al suo matrimonio con Halit. Quest'ultimo ha avuto una reazione furiosa quando ha scoperto che la moglie ha ricevuto un mazzo di fiori da parte di Kemal, che si era spacciato per il suo personal trainer. L'imprenditore ha impedito a Yildiz di continuare a seguire gli allenamenti alla palestra.

Alihan Tasdemir (Onur Tuna), invece, ci ha riprovato con Zeynep, intitolandole il vivaio sovvenzionato dall'azienda.