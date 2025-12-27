Negli episodi della terza stagione di Forbidden Fruit, grazie al marito Halit Argun (Talat Bulut), Yildiz Yilmaz (Eda Ece) ritroverà loro figlio Halitcan, che Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) aveva scambiato con un altro bambino.

Halit dice a Yildiz di voler divorziare da lei per poter sposare Sahika

Dopo un salto temporale di otto mesi, Ender verrà considerata morta dai suoi familiari e si alleerà con Yildiz per vendicarsi di Sahika, diventata la fidanzata da Halit. Quest’ultimo vorrà sposare la nuova compagna, e crederà che anche la moglie Yildiz non sia più in vita, per essere scomparsa nel nulla.

Durante la festa di fidanzamento di Sahika e Halit, Yildiz si farà viva e annuncerà di essere incinta del marito. Per diventare la nuova moglie di Halit, Sahika farà scambiare il bambino che Yildiz metterà al mondo con quello di un’altra coppia in procinto di partire per l’Australia.

Appena il bambino partorito da Yildiz non risulterà suo figlio grazie al test di DNA, Halit le dirà di voler mettere fine al loro matrimonio per poter sposare Sahika. A quel punto, Leyla, una ragazza che fingerà di essere la sorella di Ender e Caner, farà sospettare a Yildiz che potrebbe esserci stato uno scambio di culle.

Yildiz accusa Sahika di averla allontanata da suo figlio

Quando scoprirà di non essere la madre del bambino che le hanno consegnato in ospedale, Yildiz conterà sull’aiuto di Ender, per scoprire dove si trovi il suo vero figlio Halitcan.

Dopo aver minacciato i medici dell’ospedale, Ender rintraccerà dei bambini nati quando ha partorito Yildiz: due non risulteranno compatibili, invece il terzo bambino non si troverà a casa per essere appena partito con i genitori.

Mentre Ender vorrà denunciare l’accaduto alla polizia, Sahika temerà che presto verrà alla luce il suo coinvolgimento con l'intricata faccenda. In seguito, Halit farà fare dei salti di gioia a Yildiz, quando si presenterà da lei insieme al piccolo Halitcan e le dirà di averlo recuperato a Dubai. Anche se Yildiz accuserà Sahika per averla separata da suo figlio, Halit darà la colpa alle infermiere. Infine, appena il marito la inviterà a vivere nella sua villa insieme al loro bambino, Yildiz gli ordinerà di cacciare Sahika.

Riepilogo sulla gravidanza segreta di Yildiz

In precedenza, si assisterà alla sparizione improvvisa di Yildiz, proprio il giorno in cui Ender verrà spinta nelle acque del Bosforo da Yigit, il figlio segreto avuto dall’ex Kaya e abbandonato alla nascita. Yildiz farà perdere le proprie tracce, appositamente per nascondere la sua gravidanza al marito Halit. In passato, Yildiz ha avuto un aborto spontaneo, e ciò non implicava che non potesse avere altri figli in futuro.