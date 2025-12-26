Durante una recente puntata di Affari tuoi, il conduttore Stefano De Martino si è scusato con Herbert Ballerina dopo una battuta che ha creato un momento di imbarazzo in studio. Il comico, secondo quanto emerso, avrebbe scherzato dicendo di lavorare in una spa e di essere "uno spacciatore", provocando un attimo di silenzio tra il pubblico.

La reazione di Stefano De Martino

Per stemperare la situazione, il conduttore si è inginocchiato in segno di scuse, dichiarando di "cospargersi il capo di cenere". Il gesto ha riportato il buonumore in studio e la scena si è conclusa con un abbraccio tra i due, suggellando la riconciliazione e lo spirito di festa della trasmissione.

Il contesto della trasmissione

La gag si è inserita nel clima leggero e ironico che caratterizza Affari tuoi, il quiz show di Rai 1. La presenza di Herbert Ballerina, noto per il suo umorismo surreale, contribuisce a rendere più vivace il programma. La collaborazione tra De Martino e Ballerina si è già vista in altri format televisivi, come Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

Chi è Herbert Ballerina

Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, è un attore e comico italiano nato a Campobasso nel 1980. La sua carriera si è sviluppata tra cinema, televisione e radio, ed è noto per la sua comicità originale e surreale. La sua partecipazione ad Affari tuoi è stata accolta positivamente dal pubblico, che apprezza la sua capacità di alleggerire i toni del programma.