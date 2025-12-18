Tra poche ore sarà eletto il vincitore del Grande Fratello 2025, e a contendersi il montepremi saranno in cinque. Ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, Floriana Secondi ha parlato bene di tutti i finalisti di quest'edizione del reality e poi si è sbilanciata su quello che per lei potrebbe superare tutti gli altri. Secondo l'opinionista, ad aggiudicarsi il titolo e i 110mila euro in palio sarà Jonas.

I complimenti dell'opinionista per tutti i finalisti del GF

Il 18 dicembre calerà il sipario sul GF 2025 e uno dei cinque finalisti vincerà l'edizione e i 110mila euro del montepremi che c'è in palio.

Collegata con Federica Panicucci in mattinata, Floriana Secondi ha speso belle parole per tutti i concorrenti che sono approdati all'ultima puntata.

"Omer è la forza, Anita un fiore d'acciaio, Jonas un cucciolo, Grazia vive al massimo e Giulia è una persona perbene", ha affermato l'opinionista del reality su Canale 5.

Quando le è stato chiesto chi vincerà secondo lei e chi vorrebbe che vincesse (due domande diverse), Floriana ha cercato di restare sul vago ricordando il ruolo che ricopre nel programma.

Prima di salutare il pubblico e dare appuntamento a stasera, però, l'opinionista si è sbilanciata e ha detto: "Per me vincerà Jonas".

Il televoto tra Omer e Jonas all'inizio della finale

La finale del GF 2025 si aprirà con un verdetto molto importante: da lunedì scorso, infatti, Omer e Jonas sono al televoto e solo uno di loro andrà avanti nella corsa verso la vittoria.

I fan sembrano quasi equamente divisi tra chi fa il tifo per il finalista di origini siriane e chi vorrebbe vedere il modello trionfare dopo quasi tre mesi all'interno della casa più spiata d'Italia.

Gli scontri nelle prime puntate

Tornando al pronostico che ha fatto Floriana Secondi su chi vincerà il GF 2025, i fan ricorderanno che all'inizio dell'edizione ci sono stati diversi battibecchi tra lei e Jonas.

L'opinionista è stata una delle poche che si è schierata contro il modello nella lite che ha avuto con Omer nella casa (quella che stava per sfociare in una rissa se non fossero stati separati dagli altri inquilini), e l'ha fatto con parole piuttosto dure: "Se ti fossi rivolto a me con quell'atteggiamento, ti avrei ribaltato a parole e non solo".

Con il passare delle settimane, però, l'ex vincitrice del reality sembra aver cambiato idea sul giovane e oggi è addirittura tra quelli che sperano nel suo trionfo in finale.

La favorita del pubblico e degli scommettitori rimane Anita, ma il suo fidanzato potrebbe diventare un ostacolo da superare se dovesse avere la meglio su Omer nel televoto che aprirà la puntata di giovedì 18 dicembre.