Visto che la finale è stata rinviata di tre giorni, gli autori del Grande Fratello hanno dovuto pensare a qualcosa di interessante per la puntata di lunedì 15 dicembre. Le anticipazioni che ha dato Ascanio Pacelli a Mattino Cinque, svelano che Rasha sorprenderà Omer dichiarandosi per lui dopo una settimana di riflessione e mancanza reciproca. Benedetta, invece, avrà un duro faccia a faccia con Valentina e Domenico assisterà da lontano.

Il ripensamento di Rasha dopo l'eliminazione dal GF

L'avventura di Rasha al GF si è conclusa una settimana fa con un duro scontro con Omer e un'eliminazione a sorpresa per mano di Grazia.

Dopo sette giorni di riflessione e di vita vera, la ragazza ha avuto un ripensamento sul suo rapporto con il ragazzo di origini siriane e glielo comunicherà nel corso della puntata del 15 dicembre.

Le anticipazioni del penultimo appuntamento con l'edizione 2025 del reality, svelano che Rasha farà una romantica sorpresa a Omer, gli dirà che ha sentito la sua mancanza e che è pronta a riprovarci.

"Bellissima anima, con te", è il messaggio che la giovane ha voluto far arrivare all'ex coinquilino tramite un aereo che ha sorvolato la casa domenica scorsa.

"Anche tu lo sei. Non sono mai stato lontano, ci vediamo domani", ha commentato Omer visibilmente emozionato.

Il risentimento di Benedetta

L'incontro tra Rasha e Omer non sarà l'unico nel corso della semifinale del 15 dicembre: anche Benedetta ha chiesto ed ottenuto un faccia a faccia decisivo con Valentina.

Durante la puntata del GF di stasera, dunque, le donne che da mesi si scontrano per Domenico avranno un confronto definitivo probabilmente in studio.

La salumiera di Nemi non ha gradito cosa è stato detto sul suo conto quando viveva tra le mura più spiate d'Italia, per questo ha richiesto di potersi difendere pubblicamente.

Un televoto importante per i finalisti

Uno dei momenti che farà discutere, sarà sicuramente quello in cui Simona Ventura informerà i concorrenti che la finale sarà il 18 dicembre e non stasera.

Gli inquilini della casa, infatti, non sanno di questo slittamento e sono convinti che stanotte potranno tornare alla loro quotidianità.

Per tutta la settimana i fan hanno votato per scegliere il quinto ed ultimo finalista di quest'edizione del GF, che sarà il preferito tra Omer e Domenico (l'altro verrà eliminato definitivamente).

I cinque concorrenti che rimarranno in gioco dopo questa votazione, si giocheranno la possibilità di salire sul podio nella prossima puntata: questa sera verrà aperto un televoto flash che permetterà al pubblico di dare un importante vantaggio ad uno tra Giulia, Anita, Jonas, Grazia, Omer/Domenico.