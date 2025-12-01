In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, sulla casa più spiata d’Italia è arrivato un nuovo messaggio aereo dedicato a Rasha Younes e Omer Elomari: “Troppo veri per i copioni”. I due concorrenti, sorpresi dall’affetto del pubblico, hanno ringraziato immediatamente i fan. In particolare, Rasha ha confessato di essersi emozionata: “Ho i brividi”.

Il sostegno dei fan per i 'Rashmer'

I concorrenti del GF si trovavano in casa, impegnati in un momento di relax e nelle faccende domestiche, quando hanno sentito il rumore di un aereo sorvolare la zona.

Sono subito corsi in giardino e, alzando gli occhi al cielo, hanno visto uno striscione dedicato a Rasha e Omer: “Troppo veri per i copioni”, firmato “Rashmer”.

I coinquilini presenti in giardino hanno abbracciato i due concorrenti per dimostrare il loro sostegno. Omer è apparso inizialmente sorpreso, senza cogliere subito il senso del messaggio, mentre Rasha ha chiarito che si trattava di un complimento alla loro spontaneità: “Dicono che non seguiamo copioni per inventare una ship, ma che siamo veri”.

Dopo aver ringraziato i fan, la gieffina si è lasciata andare all’emozione: “Ma ci pensi che c’è gente fuori che si interessa a noi? Ho i brividi”.

Rasha si apre con Omer

Nel corso della giornata di domenica 30 novembre, Rasha ha scelto di confidarsi con Omer, rompendo quel silenzio che aveva sempre mantenuto sul suo passato da quando è entrata nella casa del GF.

La concorrente ha raccontato il dolore più grande della sua vita: la perdita del padre quando era solo un’adolescente.

“Quando avevo 14 anni è morto”, ha rivelato con emozione. Da quel momento, la sua famiglia ha dovuto affrontare un periodo molto difficile. Rasha ha confessato che, per la paura di perdere anche sua madre, passava le notti sveglia a controllare che respirasse: “Stavo ore a vedere se mia madre respirava di notte, perché avevo il terrore che succedesse anche a lei”.

Rasha ha spiegato di aver iniziato a lavorare giovanissima, decisa a dare il proprio contributo economico in un momento così delicato. È un dolore che l’ha segnata profondamente negli anni, ma che oggi ha imparato ad accogliere come parte della sua storia.

GF: anticipazioni della puntata del 1° dicembre

Sul sito del Grande Fratello sono state pubblicate le anticipazioni della puntata in onda oggi, 1° dicembre.

Al centro dell’attenzione tornerà il rapporto tra Domenico e Benedetta: il concorrente rivedrà la sua compagna, Valentina. Dopo essere stata annunciata nella precedente puntata, è pronta a varcare la porta rossa Dolce Dona, arrivando direttamente dal Big Brother Kosovo.

Per Omer ci sarà una sorpresa speciale: l’ingresso di suo fratello. Spazio anche a Donatella, che dovrà affrontare una scelta importante.

In chiusura di serata verrà svelato il verdetto del televoto: il concorrente più votato diventerà il secondo finalista ufficiale, mentre il meno votato sarà costretto ad abbandonare la casa.