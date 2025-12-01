"Io mi sotterro", questo il commento ironico di Grazia Kendi dopo aver visto un aereo da parte dei fan che invita lei e Mattia Scudieri a lasciarsi andare all'interno del Grande Fratello nonostante i due non siano una coppia. Dal canto suo il concorrente siciliano ha ringraziato chi ha deciso di spendere soldi per far volare l'aereo, ma al tempo stesso è apparso spiazzato pensando a quale potrebbe essere la reazione della fidanzata Carlotta.

GF: il primo aereo per Grazia e Mattia

Mentre i concorrenti erano in giardino, sulla casa del GF è voltato un aereo: "GK e MS, Break Rules".

Grazia ha chiesto di chi fosse e Simone ha richiamato l'attenzione di Anita pensando che fosse firmato dalle sue fan. Man mano che l'aereo si avvicinava alla casa, i concorrenti hanno letto un nuovo hashtasg "amanter". Dunque hanno cercato di capire a chi fosse indirizzato, fino a quando Grazia leggendo il messaggio ha capito che le inziali appartenevano al suo nome e cognome: "Ma GK sono io". Una volta compreso che la dedica fosse indirizzata a lei e Mattia, la ragazza ha ironizzato: "Scusa me che roba è? Oddio siamo gli amanti. Io mi sotterro". Dal canto suo il concorrente siciliano è apparso spiazzato: "Non so se in questi casi si dice grazie. Grazie però no". Successivamente il concorrente è scoppiato a ridere insieme a Domenico D'Alterio.

“ama…AMANTERS…”



-eh?

-🤨

-ma GK sono io?

-ma come amanters

-mi sotterro come una talpa

-tutti che impazziscono



una pagina epica di questo programma è appena stata scritta grazie🤍 pic.twitter.com/5umNCNA3F2 — ;☔️ (@NelNomedi_) December 1, 2025

Il percorso degli 'Amanters'

Mattia Scudieri ha fatto il suo ingresso nel tugurio del GF insieme a Rasha, Flaminia, Ivana e Bena.

Nonostante tutto, fin dalla clip di presentazione Grazia Kendi ha sempre detto di aver avuto un colpo di fulmine nei confronti del bel siciliano. Una volta che i "tuguriati" si sono ricongiunti ai "casalinghi", tra Grazia e Mattia è nato un bellissimo rapporto. Mattia ha sempre dimostrato di essere fedele alla sua fidanzata Carlotta che nel frattempo lo aspetta lontano dai riflettori del reality show, ma anche la 24enne toscana ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti della "rivale".

Ad oggi, i due inquilini continuano ad avere un bellissimo feeling ma tra loro sembra esserci solamente amicizia.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'aereo indirizzato a Grazia e Mattia.

"Oggi, è stata scritta una pagina epica di questo programma", ha ironizzato un utente. Un altro telespettatore ha commentato con un velo di polemica: "Spendere soldi per inviare un aereo di coppia ad uno che in realtà è fidanzato. Non ha senso tutto questo". Tra i vari utenti c'è chi ha commentato: "Grazia e Mattia vivetevi". Un altro utente ha affermato: "Mattia è diventato tutto rosso quando ha capito che l'aereo era dedicato a lui e Grazia".