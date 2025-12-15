Domenica 14 dicembre, Grazia Kendi e Giulia Soponariu hanno avuto una discussione in cucina a causa di una torta rustica: la concorrente toscana ha lamentato il fatto di non essere mai considerata quando propone delle cose. Nel momento in cui la concorrente piemontese le aveva lasciato "campo libero", Grazia ha detto di non volerlo più fare in quanto ormai si era infastidita.

La torta rustica della discordia

Domenica sera, Giulia si è dilettata a cucinare qualcosa per i concorrenti del Grande Fratello rimasti in casa ma è scoppiata una discussione con Grazia.

Mentre la concorrente piemontese intendeva cucinare tutti gli spinaci da utilizzare per la preparazione della torta rustica, la 24enne toscana voleva utilizzarne solo metà busta. Nel momento in cui Grazia non ha avuto la possibilità di poter riproporre la ricetta della madre, ha dato in escandescenza: "Mi levi le cose dalle mani e mi dà fastidio". Tra le due concorrenti è iniziato un botta e risposto piccato, che successivamente ha coinvolto anche Anita Mazzotta: "Mi fa ridere che si sta litigando per una cosa da cucinare". Anche Omer Elomari ha ironizzato sul diverbio e ha esortato le due gieffine a fare pace: "Dai ragazze, è l'ultima sera". Indispettita per l'atteggiamento di Grazia, Giulia ha perso la staffe: "Tu vuoi mettermi in cattiva luce facendomi passare per la padrona di casa, ma non è così".

Scintille tra Grazia e Giulia: “Non ci sei solo tu in questa Casa” 🔥 #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/0vo1QvlxeL pic.twitter.com/C28MRM9xCo — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 15, 2025

GF: i concorrenti all'oscuro dello slittamento della finale

In questi giorni, i concorrenti menzionano spesso la data della finale.

Anche Giulia e Grazia hanno più volte detto di essere felici che per loro sarà l'ultima giornata in cucina.

In realtà, lunedì 15 dicembre andrà in onda una puntata classica del reality show poiché la finale è stata spostata a giovedì 18 dicembre. Dunque non è dato sapere come reagiranno quando durante la diretta verranno a conoscenza del mini-prolungamento.

Le opinioni di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'ennesima lite tra Giulia e Grazia: le due concorrenti hanno mostrato un ottimo feeling durante l'esperienza al GF, ma è capitato che fra loro ci siano state anche diverse discussioni.

"Grazia è irritante con quella voce. Non la sopporto dal primo giorno che ha messo piede in casa", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Giulia si è sempre impegnata in cucina, quindi non capisco cosa vuole Grazia". Un altro utente ha commentato: "Grazia è pesante. Lei e Giulia hanno iniziato il programma a litigare per la cipolla e ora sugli spinaci, è tutto così assurdo". Tra i vari utenti c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore della 24enne toscana: "Ma Giulia perché si crede la padrona di casa? Anche meno".