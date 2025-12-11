Nella giornata di mercoledì 10 dicembre, i sei concorrenti rimasti al Grande Fratello hanno condiviso l’ultimo aperitivo di questa edizione. Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Domenico D'Alterio e Omer Elomari si sono ritrovati in giardino per riflettere sull’ultima settimana nella casa più spiata d’Italia e, tra nostalgia ed emozione, hanno brindato alla conclusione di un percorso che li ha profondamente segnati.

GF: il pensiero dei sei concorrenti

Jonas, chiamato in magazzino, ha trovato una busta rossa e, una volta rientrato in salone, l’ha aperta davanti agli altri concorrenti.

All’interno c’era un messaggio del Grande Fratello: “Dell’esperienza vissuta non resta solo un ricordo, ma tutto ciò che ti ha cambiato”.

A quel punto i sei inquilini rimasti hanno brindato e hanno iniziato a riflettere sul loro percorso all’interno del reality.

Giulia ha detto: “Brindiamo a tutti e alla nostra finale”. Grazia ha aggiunto: “Sembra ieri il primo aperitivo che abbiamo fatto”.

Poi Grazia ha proseguito con un discorso più lungo: “A questo ultimo aperitivo nella casa del GF che ho tanto tanto sognato nella mia vita; che ho vissuto con delle persone belle, buone e con un fondo di malizia. Ci siamo voluti bene e aiutati quando c’era bisogno. Sono felice di aver chiuso con queste persone, perché per me sono state importanti.

Vinca il migliore, anche se in ogni caso abbiamo vinto tutti e sei perché siamo riusciti ad arrivare fin qui”.

Domenico ha preso la parola: “Quest’esperienza mi ha fatto incontrare bellissime persone. Grazie per ciò che mi avete dato e spero anch’io di aver dato qualcosa a voi. Aspettiamo la puntata di lunedì e che vinca il migliore”.

Infine Giulia, rivolgendosi a Omer, ha concluso: “Grazie a tutti. Anche tu mi hai dato qualcosa, anche se il nostro rapporto è stato altalenante”.

I nostri inquilini festeggiano e brindano alla finale! 🤩🥂 #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/ga0c8Axlmt pic.twitter.com/2IBssHaNyX — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2025

Il commento di alcuni utenti del web

Sulla pagina X del Grande Fratello, diversi utenti hanno espresso un’opinione sui loro concorrenti preferiti, ormai giunti all’ultima settimana nella casa più spiata d’Italia.

Un utente ha scritto: "Non so se Omer arriverà in finale o se vincerà. Tuttavia è la persona più strutturata e interessante che sia passata da quella casa. Poco valorizzato dagli autori, forse non compreso dalla conduttrice e da alcuni opinionisti, ma al pubblico è arrivato".

Un altro ha aggiunto riguardo a Elomari: "Omer merita la finale più di tutti. Pensa preferire uno – Domenico – che ha scassato le balle per 3 mesi col teatrino messo su dalla compagna, e non uno che si è messo in gioco più di tutti e ha mostrato umanità e massima empatia".

Un’ulteriore utente ha dichiarato che l’unico verdetto che accetterebbe durante la finale sarebbe vedere Omer Elomari spegnere le luci della casa.