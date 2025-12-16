Jonas Pepe sa di dover affrontare un televoto complicato contro Omer Elomari per accedere alla finale del Grande Fratello. Dunque parlando con la sua fidanzata Anita Mazzotta, il modello romano è apparso pensieroso, in quanto crede che nella precedente puntata il coinquilino abbia ricevuto più visibilità rispetto a lui: "Le sue clip non sono paragonabili alle mie".

Jonas pentito di aver sfidato Omer

Durante la puntata di ieri 15 dicembre, i concorrenti hanno dovuto pescare una sfera e chi trovava quella gold aveva la possibilità di sfidare un coinquilino.

Avendo trovato la sfera oro, Jonas ha sfidato Omer, ma ora sembra essersi pentito della scelta effettuata.

In conversazione con Anita, il modello è apparso piuttosto perplesso: "Il concetto era quello di scegliere Omer perché lo ritengo il concorrente più difficile da sconfiggere per me, ma non perché ritengo gli altri concorrenti più deboli. Si trattava di una cosa mia".

Nonostante le rassicurazioni della fidanzata, Jonas avrebbe lasciato intendere che l'avversario avuto più visibilità rispetto a lui nella puntata precedente: "Arrivati a questo punto tutti puntano alla vittoria. Di lui sanno anche chi è fuori, chi è stato. Di me no, le sue clip non sono paragonabili alle mie".

'Jomer' a confronto

Il rapporto tra Omer e Jonas all'interno del GF è sempre stato caratterizzata da alti e bassi: in oltre 70 giorni di convivenza i due concorrenti hanno anche sfiorato la rissa.

In seguito alla decisione di Pepe di sfidare Elomari, quest'ultimo si è detto contrariato e ne ha parlato proprio col diretto interessato: "Potevi decidere di sfidare qualcuno con cui avevi possibilità di vincere".

Il modello ha però ribadito di voler sfidare con un concorrente che ritiene forte, ma Omer ha replicato nuovamente: "Parla il tuo orgoglio non il gioco".

Dal televoto in corso infatti, il concorrente sconfitto verrà eliminato e quindi non avrà la possibilità di salire sul podio in quanto quinto classificato.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le paure di Jonas.

Un fan del modello ha detto: "Mi dispiace ma ha ragione. La puntata di ieri è stata tutta a favore di Omer. Lui è stato ignorato e trattato malissimo dalla conduttrice, per non parlare della sua storia che è stata liquidata in poco tempo".

Un altro ha ironizzato: "Jonas ha paura del televoto, mentre Omer non vede l'ora di uscire per rivedere Rasha".

Un altro utente ha affermato: "Jonas non vincerà mai perché i raccomandati sono altri in questo programma. Quindi, goditi gli ultimi giorni in casa e non pensare a nulla".