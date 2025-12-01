Sulla casa del Grande Fratello è arrivato un nuovo aereo dei fan per Omer Elomari: "The only one". Il ragazzo ha festeggiato con Rasha Younes, ma gli altri concorrenti hanno continuato a fare a ciò che stavano facendo prima. A tal proposito il 26enne siriano ha ipotizzato che gli altri inquilini non hanno gradito il messaggio: "Hai visto che non c'è nessuno qui ad esultare con me?".

Il sostegno dei fan per Omer

Nel pomeriggio di oggi sulla casa del GF, è arrivato un nuovo aereo all'indirizzo di Omer: "The only one", firmato "OmerPower".

Il concorrente ha immediatamente ringraziato tutti i fan per il sostegno ricevuto e ha ironizzato su chi ha mandato il messaggio: "Io non sto provocando nessuno".

Anche Rasha Younes è corsa ad abbracciare Elomari e si è congratulata con lui.

A quel punto i due inquilini hanno notato che gli altri concorrenti non sono andati a festeggiare, tanto che lo stesso Omer ha chiosato: "Hai visto che non c'è nessuno qui ad esultare con me?". "Fatti una domanda, anzi 10", ha replicato Rasha. Il gieffino ha risposto, spiegando di essersi già dato una risposta. A quel punto la 32enne ha esortato l'inquilino a non cadere nelle provocazioni degli altri: "Falli rosicare, che ti frega".

No raga stasera lui deve essere finalista per forza dovete votare cazzo #Rashmer #Omeriners #Rashers pic.twitter.com/tGG3r6lvc8 — 𝓥𝓮𝓻𝓪 𝓫𝓮𝓭𝓭𝓲𝓮 🐈‍⬛ (@Grace__04__) December 1, 2025

Il precedente

I concorrenti - tranne Grazia Kendi - non sono corsi ad abbracciare Omer per il nuovo aereo, poiché già in settimana c'era stata una discussione sull''hashtag "Omer Power".

Lo scorso venerdì durante il gioco "Dicono di te", è arrivata una domanda provocatoria indirizzata al 26enne in cui gli è stato chiesto di smetterla di dire sempre che lui è più uomo degli altri concorrenti del parterre maschile presenti in casa. Sebbene il diretto interessato abbia risposto dicendo di non sentirsi affatto superiore agli altri, Simone e Jonas hanno ammesso di essersi risentiti per quel messaggio.

Motivo per cui oggi gli altri concorrenti non hanno esultato per la dedica dei fan a Elomari.

Il percorso di Elomari al GF

Omer Elomari è uno dei concorrenti più chiacchierati del GF: il 26enne di origini siriani ma residente in Turchia si è subito fatto conoscere dal pubblico per le sue qualità caratteriali.

Fin dall'inizio non sono mancati gli screzi con Jonas Pepe, anche se i due hanno cercato più volte di avere un chiarimento. Il gieffino è stato anche più volte criticato per via del suo tono di voce: su tutti Giulia ha sempre definito il coinquilino "arrogante" e "aggressivo". Dal punto di vista sentimentale, Elomari ha sempre mostrato una forte attrazione nei confronti di Rasha Younes: in principio, lei non sembrava ricambiare ma successivamente è scattato qualcosa che ha portato i due ad intensificare il rapporto tanto che intendono conoscersi anche lontano dai riflettori.