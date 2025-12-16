In occasione della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 15 dicembre, Omer Elomari ha avuto la possibilità di rivedere Rasha Younes visto che i due nella precedente puntata si erano lasciati con delle cose irrisolte. Nel post puntata il 26enne siriano ha commentato l'incontro con Jonas Pepe: "Fuori ha visto chi sono, non ci siamo parlati solo per orgoglio".

La sorpresa di Rasha

Nella precedente puntata del GF, Omer e Rasha hanno discusso e non hanno avuto modo di chiarire a causa dell'eliminazione in un televoto flash della 32enne giordana.

Per questo motivo nella diretta di ieri, l'ex gieffina è tornata in casa per chiarire la sua situazione con il 26enne. Nel dettaglio, Rasha ha mostrato ad Omer dei cartelli con delle scritte dietro il vetro: "Sono qui per te, l'orgoglio l'ho lasciato a casa. Mi sei mancato, ti aspetto". Successivamente la ragazza è arrivata in salone per un faccia a faccia con Elomari: "Ti ho guardato tutta la settimana, ho ragionato e ho capito tante cose. Io e te ci siamo riconosciuti dal primo sguardo, tu hai capito il mio carattere e le mie fragilità proteggendole; lunedì ci siamo dovuti proteggere l'uno con l'altro anche se abbiamo fatto un macello, perché ero stanca e mi sono chiusa così tu hai dubitato in me.

Che ci serva di lezione".

L'emozione di Omer

Terminata la diretta, Jonas Pepe ha chiesto a Omer Elomari se fosse felice della sorpresa ricevuta da Rasha.

Dal canto suo il siriano ha risposto in modo affermativo: "Che bello, mamma mia lei com'è bella. Lei è uscita fuori e ha visto tutto su chi sono davvero e da parte mia non c'è mai stato l'intento di ferirla. Non ci siamo parlati per colpa dell'orgoglio ed entrambi abbiamo reagito male". In un secondo momento Omer ha elogiato Rasha per le sue doti fisiche: "Era bellissima, fantastica. È sempre bella, ma oggi lo era ancora di più. Con quel vestito bianco era un angelo, bella bella".

Lo stesso Jonas si è detto felice che Omer e Rasha siano riusciti a chiarire le incomprensioni fra di loro: "Tutto è bene quel che finisce bene".

Jonas "Sei contento di Rasha?"



Omer "Si era bella, fantastica mamma mia, sempre bella ma stasera non so con quel vestito bianco,era come un angelo"😭



Omer dopo averla vista non ha capito più niente,un uomo così o niente 🤏🏻❤️ #rashmer #grandefratello pic.twitter.com/ByxqjQq55G — ❤️Erika❤️zia di penny💫🎀💘🌸 (@BiasiErika) December 16, 2025

Fan entusiasti per l'epilogo dei 'Rashmer'

Su X, il gesto di Rasha nei confronti di Omer ha fatto emozionare i fan della coppia chiamata "Rashmer".

"Omer dopo aver visto Rasha non ha capito più niente", ha commentato entusiasta un utente. Un altro ha aggiunto: "Chi ha visto le serie turche sa benissimo che quel 'benvenuta' di lui è come un modo per dire che lei è tornata".

Un telespettatore ha invece affermato: "Ragazzi io non pensavo che Rasha potesse provare qualcosa di così forte verso Omer, visto che ha sempre dimostrato di essere una donna tutto d'un pezzo". Infine c'è chi si è augurato che lontano dal reality show la coppia possa avere un futuro roseo e duraturo: "Già lo immagino sposati e con figli".