Omer Elomari e Jonas Pepe sono al televoto per accedere alla finalissima del Grande Fratello, in programma giovedì 18 dicembre. Nel post puntata del reality, il concorrente siriano ha criticato la scelta del modello romano poiché secondo lui non aveva senso sfidarlo in quel momento del gioco: "Parla il tuo orgoglio".

Il fatto che Omer e Jonas siano entrambi al televoto, significa che solamente uno dei due potrà salire sul podio poiché il meno votato abbandonerà il programma come quinto classificato.

Omer infastidito dalla scelta di Jonas

Durante la puntata del GF in onda ieri 15 dicembre su Canale 5, i cinque concorrenti rimasti in gioco sono stati chiamati a pescare delle sfere: chi trovava quella con l'interno color oro aveva la possibilità di scegliere chi sfidare al televoto.

Nel momento in cui Jonas ha trovato la sfera oro, il modello ha optato per Omer poiché a suo dire preferisce scontrarsi con un "personaggio forte". Nel post puntata, il concorrente siriano si è ritrovato ad affrontare il discorso con il modello ed è sembrato non condividere la sua scelta: "Potevi decidere di sfidare qualcuno con cui avevi possibilità di vincere". Dal canto suo Pepe ha tagliato corto: "Io non voglio sfidare qualcuno con cui posso vincere, ma con qualcuno con cui posso perdere". In disaccordo Elomari ha replicato: "Si, ma qui parla il tuo orgoglio non parla il gioco". Il modello romano però si è detto convinto della sua scelta: "Per come sono fatto io non avrei potuto scegliere un'altra persona al di fuori di te".

La conversazione è poi proseguita con il 26enne siriano che ha sostenuto di aver ricevuto l'ennesima provocazione da parte del modello, ma quest'ultimo ha immediatamente respinto le accuse: "Non sei così importante".

e ancora una volta omer ci conferma che è un senza palle e lo sapevo benissimo che lui non avrebbe MAI scelto jonas pic.twitter.com/UEHv2tkniN — m e l (@s0no1o) December 16, 2025

Il parere di alcuni utenti del web

La sfida al televoto tra Omer e Jonas si prevede scoppiettante, poiché senza dubbi sono stati i grandi protagonisti di quest'edizione del reality show. Su X, diversi utenti hanno avuto un parere contrastante sulla decisione del modello, ma anche sulle parole del concorrente siriano.

"Nel post puntata Omer ci conferma che non avrebbe mai avuto il coraggio di sfidare Jonas", ha affermato un utente. Un altro ha commentato: "Omer ha dimostrato di non saper fare strategia. Mi dispiace ma qui ha sbagliato a votare Anita superfinalista, perché è una scelta che gli si è ribaltata contro". Un ulteriore telespettatore ha affermato: "Ma stiamo scherzando? Uno tra Omer e Jonas non sarà neanche sul podio finale". Infine c'è anche chi ha compreso la decisione di Pepe: "Ragazzi ma Jonas ha sempre avuto un bel rapporto con Giulia e con Grazia. È normale che fra i tre abbia deciso di nominare Omer".