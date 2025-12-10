Nella semifinale del Grande Fratello, Rasha Younes è stata eliminata al televoto contro Grazia Kendi. In seguito all'uscita dalla casa della ragazza, Omer Elomari si è detto dispiaciuto poiché crede di aver in qualche modo contributo all'eliminazione della 32enne: "Mi fa rabbia non aver potuto chiarire prima, speravo tornasse".

Il rammarico di Omer

Il giorno seguente la semifinale del GF, Omer si è ritrovato a parlare con Domenico riguardo la situazione con Rasha.

Il concorrente siriano è apparso rammaricato [VIDEO]in quanto crede che le ultime discussioni avvenute in casa abbiano contributo all'eliminazione della ragazza: "Quello che mi ha dato fastidio è che non abbiamo avuto modo di parlare, non c'era una strada per chiarirci.

Mi spiace che sia uscita senza aver avuto un chiarimento, ieri speravo che tornasse perché volevo per forza parlarle a costo di chiuderci in confessionale. Purtroppo, però, è già tardi".

In merito alle ultime incomprensioni avvenute all'interno del reality show, Omer ha aggiunto: "Ogni volta che la raggiungevo per parlare, lei si sentiva attaccata. Non lo so, ma alla fine abbiamo pensato male l'uno dell'altro solo perché non siamo riusciti a comunicare".

Dal canto suo Domenico ha cercato di rassicurare il coinquilino: "Tra voi non è successo nulla di male".

Pensando all'ormai imminente fine del GF, Omer si è augurato che lontano dai riflettori possa avere modo di chiarire con Rasha: "Quando uscirò di qua vediamo".

“Non ci siamo capiti e ci siamo attaccati è questo che mi dispiace, io ho pensato male di lei e lei di me, mi fa rabbia non aver potuto chiarire prima, speravo tornasse, l’avrei anche messa in confessionale per farmi ascoltare ma era già tardi…

Quando esco vedremo”#Rashmer pic.twitter.com/9EME8KfAmi — Stesi 🍒 (@stateofmind140) December 9, 2025

Il percorso dei 'Rashmer'

Gli ultimi giorni di convivenza al GF tra Rasha e Omer erano stati piuttosto complicati e ricchi di incomprensioni.

Tutto era iniziato quando Dolce (l'ospite proveniente dal Big Brother del Kovoso) aveva deciso di portare a cena nel tugurio Omer, Jonas e Donatella.

Una frase piccata di Rasha aveva fatto storcere al naso a Omer. Poi al ritorno dalla cena, la 32enne aveva cercato di smorzare i toni, ma lui aveva "messo un muro".

Da quel momento i due inquilini si erano allontanati sempre di più, nonostante un tentativo di chiarimento a poche ore dalla messa in onda della semifinale.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, intanto, diversi utenti sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Rasha e Omer.

Uno di essi ha scritto: "Caro Omer, quando si sbaglia bisogna chiedere scusa". Un altro ha aggiunto: "Durante il confronto in puntata, Rasha ha lasciato intendere che lontano dai riflettori potrà esserci un chiarimento". Un ulteriore telespettatore ha invece criticato la giovane Younes: "Lei ha sempre trattato male Omer, fino a quando lui si è stufato".