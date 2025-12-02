Durante l’11ª puntata del Grande Fratello, Anita Mazzotta ha nominato Rasha Younes sostenendo di aver sentito, nel corso della giornata, una frase che non le era piaciuta. Nel post-puntata, parlando con Omer Elomari, Rasha si è sfogata, contestando apertamente la motivazione della coinquilina. Secondo Rasha, il motivo sarebbe pretestuoso: “Dice che sono giorni che mi osserva, ma guardasse il suo uomo”.

Lo sfogo di Rasha

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda il 1° dicembre, Simona Ventura ha mostrato una clip dedicata alla presunta intesa tra Jonas Pepe e Rasha Younes.

Le immagini hanno riacceso i dubbi di Anita, che al momento delle nomination ha scelto di fare il nome di Rasha. Il risentimento di Anita nasce anche da quanto accaduto in settimana durante il gioco Dicono di me, quando un utente aveva insinuato un possibile avvicinamento fra Rasha e Jonas con la frase: “Qui gatta ci cova. Anita, svegliati”.

In diretta, Rasha ha chiarito di non aver mai provato nulla per Jonas, ribadendo: “Fin dal primo giorno sono stata interessata a Omer”. Nel post-puntata, però, è apparsa infastidita dalla motivazione utilizzata da Anita Mazzotta per nominarla: “Hai sentito cosa ha detto Anita? Dice che sono giorni che mi osserva, ma guardasse il suo uomo, non me. Ma chi l’ha mai guardato?”.

GF: le nomination dell'11^ puntata

Essendo la terzultima puntata, i concorrenti hanno nuovamente votato con i piramidali: rosso confessionale, nero palese, oro cancellava tutte le nomination ricevute in quel momento.

Nomination palesi:

Anita ha nominato Rasha : "Perché oggi una sua frase non mi è piaciuta. Ha detto che non siamo amiche, ma che tra noi c'è solo rispetto. Non mi è piaciuta la tua frase, visto che insieme abbiamo condiviso di piccoli momenti".

: "Perché oggi una sua frase non mi è piaciuta. Ha detto che non siamo amiche, ma che tra noi c'è solo rispetto. Non mi è piaciuta la tua frase, visto che insieme abbiamo condiviso di piccoli momenti". Francesca ha nominato Rasha

Benedetta ha nominato Omer

Jonas ha nominato Benedetta

Donatella ha nominato Francesca

Domenico ha nominato Rasha

Rasha ha nominato Francesca

Simone ha nominato Rasha

Nomination segrete:

Giulia ha nominato Omer

Omer ha nominato Benedetta

Grazia ha nominato Francesca

Dunque, oltre a Simone e Domenico che sono finiti in nomination d'ufficio, sono a rischio eliminazione anche Francesca e Rasha.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la nomination di Anita nei confronti di Rasha.

"Anita ha aspettato che Jonas diventasse finalista, per mettersi contro la coppia dei Rashmer", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Anita è gelosa di Rasha, ma se solo sapesse cosa lei pensa davvero di Jonas. Aiuto". Tra gli utenti c'è chi ha detto: "Anita ha detto di essere miope, datele un paio di occhiali perché non sta osservando bene i comportamenti di Rasha".