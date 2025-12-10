Durante la semifinale del Grande Fratello, Rasha Younes è stata eliminata al televoto contro Grazia Kendi. Una volta tornata in possesso del suo smartphone, si è resa protagonista di un gesto che ha fatto sognare i fan dei “Rashmer”, lasciando intendere una possibile rappacificazione lontano dai riflettori: “Mandiamo il mio Omer in finale”.

La richiesta di Rasha ai fan

La conoscenza tra i “Rashmer” ha attraversato una battuta d’arresto nell’ultima settimana di convivenza. Durante la puntata del Grande Fratello, Omer e Rasha non hanno avuto modo di chiarirsi e, al contrario, si sono attaccati a vicenda.

L’eliminazione della ragazza non ha fatto altro che complicare ulteriormente la situazione.

Tornata in possesso del suo smartphone, l’ex gieffina ha però sorpreso tutti iniziando a seguire l’account Instagram di Omer Elomari. Ma non solo: rispondendo a una pagina social dedicata alla coppia, ha rivolto una richiesta precisa ai fan: “Rashmer del mio cuore, vi sto leggendo e sono commossa da tutto l’amore e il sostegno che ci avete dato. Grazie per averci scelto e capito. Vi amo con tutto il cuore, vi sono grata davvero. Voglio conoscervi tutte. E ora… mandiamo il mio Omer in finale”.

Rasha ha poi ribadito: “Lasciate perdere le cose che stanno circolando, votate Omer perché merita la finale”.

Omer: 'Provavo qualcosa per lei'

Terminata la semifinale, anche Omer si è confidato con Giulia sull’ultimo periodo di convivenza con Rasha. Senza giri di parole, ha ammesso che da parte sua si è trattato di un colpo di fulmine: “È vero, non ho mai negato di aver avuto dei dubbi su di lei, ma la volevo in finale. È una persona per cui provavo qualcosa”.

Omer si è poi detto dispiaciuto per il mancato chiarimento con Rasha e ha concluso con parole cariche di nostalgia: “Mi manca, mi piaceva averla qui anche quando non ci parlavamo”.

Entusiasmo dei fan per un possibile ritorno di fiamma tra i 'Rashmer'

Il gesto di Rasha non è passato inosservato, tanto che su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo il possibile ritorno di fiamma tra i "Rashmer".

"Solamente uniti Rasha e Omer possono superare tutte le cattiverie sul loro conto", ha detto un utente. Un altro ha invece dato la colpa di questo lieto fine agli autori del programma: "Ti credo, hanno discusso, gli autori li hanno massacrati con clip negative dall'inizio alla fine". Un ulteriore utente ha commentato: "I Rashmer sono ancora vivi e vegeti". Tra gli utenti c'è anche chi però non vede sincerità nelle parole della 32enne giordana: "Falsa. Vuole solo salvarsi la faccia dopo quello che ha detto su di lui in settimana".