Omer o Domenico? I fan del Grande Fratello sono chiamati a scegliere il quinto finalista tra gli unici due concorrenti che non conoscono ancora il loro destino nel programma. I risultati parziali del sondaggio su Forum Free, al quale hanno partecipato 566 utenti, svelano che l'inquilino di origini siriane è nettamente favorito sul muratore di Scampia: fino ad ora il primo ha ricevuto il 62,54% delle preferenze totali, quasi il doppio di quelle del compagno d'avventura.

I primi risultati online

Lunedì 15 dicembre sarà decretato il vincitore dell'edizione 2025 del GF, e i telespettatori potranno sceglierlo tra i cinque concorrenti che parteciperanno alla finale.

Al momento, però, gli inquilini che si contendono il titolo sono quattro: Giulia, Jonas, Anita e Grazia.

Il quinto ed ultimo finalista sarà colui che vincerà il televoto di questa settimana, e che porterà al completamento del cast della serata che chiuderà questa stagione del reality.

Al momento (alle ore 10:30 del 9 dicembre), 566 fan hanno partecipato al sondaggio su Forum Free e il 62,54% di loro si è schierato dalla parte di Omer.

Stando a questo risultato provvisorio, il giovane di origini siriane è in netto vantaggio su Domenico (37,46% di voti per lui) e quindi è sempre più vicino alla conquista dell'ultimo pass disponibile per la finale della prossima settimana.

Gli eliminati della semifinale

Nel corso della semifinale del GF dell'8 dicembre, ci sono state ben cinque eliminazioni.

Simone e Francesca hanno lasciato il gioco all'inizio della serata (sono risultati ultimo e penultima nel televoto della settimana), poi è toccato a tre protagoniste assolute di quest'edizione.

Benedetta e Donatella hanno perso il confronto diretto con Anita (che è diventata finalista), invece Rasha è stata battuta da Grazia e ha dovuto abbandonare la casa a soli sette giorni dalla fine del programma.

I quattro concorrenti del GF già in finale

All'inizio della puntata del GF in onda l'8 dicembre, Simona Ventura ha messo Giulia e Jonas di fronte ad un bivio: rinunciare al ruolo di finalisti e aggiungere 40mila euro al montepremi o lasciare tutto com'era.

I due hanno deciso di non accettare la proposta, quindi i posti disponibili nel cast dell'ultima serata sono rimasti tre.

Anita è stata la prima ad aggiungersi al gruppo vincendo il televoto contro Benedetta e Donatella, poi Grazia ha avuto la meglio su Rasha e si è guadagnata l'accesso alla finale del 15 dicembre.

Chi vincerà il televoto tra Omer e Domenico avrà la possibilità di giocarsi la vittoria con gli altri quattro concorrenti che sono già certi di sfidarsi per il montepremi dal valore di 110mila euro.