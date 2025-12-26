Durante la puntata natalizia de L’Eredità, il 25 dicembre, il campione Marco, guidato da Marco Liorni, ha affrontato la Ghigliottina con un montepremi iniziale di 150000 euro, ridottosi a 18750 euro. La parola finale, “Velo”, è stata indovinata con soli due indizi: “Stendere” e “Culla”. La semplicità della soluzione ha generato diverse reazioni tra i telespettatori, che si sono interrogati sulla natura casuale o intenzionale della scelta.

Reazioni e interpretazioni sui social

I social media sono stati invasi da commenti in tempo reale: “L’ho presa con due, penso sia un record”, “Velo della Veronica è una famosa reliquia, un panno di lino col volto di Gesù”, “Quando indovini con due indizi… la parola è davvero molto molto facile”.

Un utente ha aggiunto con ironia: “Il fatto che sia saltata fuori ‘Veronica Maya’ è un caso?”. Questi commenti riflettono un misto di sorpresa e scetticismo riguardo alla facilità della soluzione proposta.

Episodio isolato o tendenza? Il contesto del programma

Non è la prima volta che la Ghigliottina suscita discussioni. In passato, parole giudicate troppo complesse o collegamenti considerati forzati hanno alimentato polemiche. Tuttavia, l’episodio natalizio si distingue per la velocità con cui è stata individuata la parola, alimentando il sospetto di una scelta deliberatamente semplice per il periodo festivo.

Al momento, non ci sono conferme sull'esistenza di direttive specifiche degli autori per semplificare la prova in occasione del Natale.

In conclusione

La Ghigliottina natalizia de L’Eredità ha sollevato interrogativi tra il pubblico a causa della sua apparente facilità. Che si tratti di un caso fortuito o di una scelta consapevole, la questione rimane oggetto di discussione tra gli appassionati del quiz. Il **successo** del campione Marco ha acceso il dibattito sulla difficoltà delle **parole** proposte.