Il 24 dicembre 2025, Rai3 trasmetterà lo speciale “Il Giubileo delle Donne”, in onda a partire dalla mezzanotte. L’iniziativa, promossa dal Dicastero per la Comunicazione del Vaticano e dalla Rai, in collaborazione con il Comitato Promotore per il Giubileo 2025, si concentra sulle storie di donne che hanno contribuito in modo decisivo all’evoluzione spirituale, culturale e sociale delle loro comunità. Lo speciale rappresenta uno degli appuntamenti centrali legati al percorso verso il Giubileo ordinario che si terrà l’anno successivo e vuole offrire una narrazione corale dove la dimensione religiosa si intreccia con l’esperienza civile.

Tra le figure messe in luce nello speciale figurano imprenditrici, missionarie, attiviste, amministratrici pubbliche e donne comuni che, sotto diverse latitudini, hanno interpretato la fede come strumento di emancipazione e impegno concreto. Il format prevede una sequenza di testimonianze e racconti raccolti anche tramite contributi video da Africa, Sud America, Europa e Asia. Vengono inoltre riprese riflessioni di studiose e rappresentanti delle istituzioni religiose, approfondendo il tema della presenza femminile nella storia della Chiesa. Un passaggio dello speciale prevede la testimonianza di suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, la quale sottolinea: “Le donne oggi sono spesso il motore dei cambiamenti anche nelle situazioni più difficili”.

Uno sguardo all'attualità e alla memoria storica

Lo speciale si inserisce fra le iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni giubilari, sottolineando la volontà di dare voce a storie poco raccontate ma essenziali per comprendere il ruolo femminile nella formazione delle comunità contemporanee. La selezione delle testimonianze mira a valorizzare una pluralità di percorsi: dalle esperienze nei territori segnati da conflitti alle sfide che le donne affrontano nei settori della sostenibilità, dell’educazione e della cura. Le riprese sono state effettuate in varie nazioni, coinvolgendo sia le protagoniste direttamente che quanti quotidianamente operano accanto a loro. Particolare attenzione è posta all’ascolto e al racconto, senza drammatizzazioni ma con l’intento di evidenziare la forza trasformativa della presenza femminile.

Rai3 e il racconto del Giubileo

La trasmissione di “Il Giubileo delle Donne” nella Notte di Natale si inserisce nella strategia di Rai3 di valorizzare i contenuti a carattere culturale e sociale attraverso un linguaggio vicino alla contemporaneità. La scelta della data è significativa perché la Notte di Natale rappresenta simbolicamente la nascita di nuove prospettive e la trasmissione vuole proporsi come spazio di riflessione collettiva e confronto. Lo speciale anticipa alcuni temi che saranno centrali anche nel Giubileo 2025, in particolare la necessità di riconoscere il contributo delle donne nella Chiesa e nelle società globali. La collaborazione di Rai con il Dicastero per la Comunicazione e il Comitato Promotore mira a garantire un racconto accurato e rappresentativo.