L'edizione 2025 del Grande Fratello sta volgendo al termine, e la rete ha già provveduto a ridurre lo spazio che è stato dato quotidianamente al reality. Come hanno notato i fan, dal 10 dicembre le vicende dei concorrenti sono raccontate solo su Italia 1 alle ore 13:00. Il daytime su Canale 5, infatti, è stato cancellato ad una settimana dalla proclamazione del vincitore.

Cambiano gli appuntamenti con il Grande Fratello

A meno di tre mesi dal suo inizio, il Grande Fratello sta per concludersi: lunedì 15 dicembre ci sarà la finale e il pubblico potrà scegliere il miglior concorrente di un'edizione Nip che forse non ha riscosso il successo sperato.

Il reality ha fatto registrare una media del 13-14% di share a puntata, numeri in linea con le passate stagioni ma non esaltanti soprattutto per la rete.

In questi giorni è stato apportato un cambiamento importante negli appuntamenti quotidiani con il programma condotto da Simona Ventura: dal 10 dicembre, infatti, su Canale 5 non va più in onda nessuna striscia dedicata alla vita degli inquilini della casa.

Il daytime del GF, dunque, è sparito dalla rete dove viene trasmesso anche il prime time, invece è rimasto quello su Italia 1 delle ore 13:00.

🔴 #GrandeFratello non ha... un daytime su Canale 5 per l'ultima settimana: pure la striscia delle 13:40 è stata cancellata. pic.twitter.com/grvrNOyAWA — GF NEWS (@GF_news_) December 10, 2025

I commenti degli utenti di X

La notizia della cancellazione del daytime del Grande Fratello dal palinsesto di Canale 5, ha animato la discussione tra i fan più affezionati.

"Che porcheria", "Si meritano questo per non aver saputo valorizzare questi ragazzi", "Il cast di quest'anno era pazzesco, peccato", "Quest'edizione è come se non fosse mai esistita", "Il programma è allo sbando", "Hanno fatto bene, l'ultima settimana non succede mai nulla", "Questo fa capire il flop che hanno fatto quest'anno", "Ma sono del mestiere questi?", "Flop totale", "Gli anni scorsi gli ascolti erano gli stessi, non capisco tutto questo disfattismo", si legge su X.

Cinque concorrenti in corsa per la vittoria

Il vincitore dell'edizione 2025 del Grande Fratello sarà uno dei cinque concorrenti che parteciperanno alla puntata del 15 dicembre.

Dopo aver eletto l'ultimo finalista (il più votato tra Domenico e Omer), i telespettatori dovranno scegliere a chi assegnare il montepremi, che quest'anno è di 110mila euro.

Anita e Jonas potranno contare sul loro numeroso fandom (i Jonita), invece Grazia e Giulia potrebbero essere le outsider della serata.

Lo scorso aprile Jessica Morlacchi ha battuto la super favorita Helena Prestes (che aveva dalla sua parte sia il suo fandom che quello di coppia con Javier), quindi nulla è scontato e anche lunedì prossimo potrebbe esserci un vincitore a sorpresa tra i "casalinghi" che sono ancora in gioco.