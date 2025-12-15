Il vincitore del Grande Fratello 2025 sarà scelto dal pubblico nel corso della puntata di giovedì 18 dicembre, ma sul web c'è chi ha già le idee chiare su quelli che potrebbero essere gli ultimi verdetti della stagione. I risultati provvisori del sondaggio di Reality House sul concorrente che potrebbe aggiudicarsi il montepremi finale, danno per favorito Jonas: il 34% dei fan che hanno partecipato a questa votazione online (581 in totale) tifa per il modello e spera nel suo successo.

Il sorpasso nei confronti di Omer

Nei giorni scorsi i risultati dei sondaggi online sul vincitore del Grande Fratello erano a favore di Omer: il concorrente, infatti, era il più votato e tutti gli altri lo inseguivano a debita distanza.

Questo 15 dicembre è cambiato qualcosa e la conferma di ciò arriva dai risultati parziali di una votazione che è stata aperta una settimana fa.

A poche ore dall'inizio della penultima puntata dell'edizione 2025 del reality, in testa alla classifica del sondaggio di Reality House "chi vuoi che vinca?" c'è Jonas: il modello è stato votato da 196 utenti sui 581 totali, quindi la sua attuale percentuale è del 34%.

Il fidanzato di Anita ha superato Omer, che ora è secondo con il 31% e 183 voti.

Stando a questi risultati, in finale ci potrebbe essere un testa a testa tra i due storici rivali di questa stagione del GF, ma l'ultima parola sarà sempre del pubblico a casa.

Il resto della classifica

A tre giorni dalla finale del Grande Fratello, sul web vorrebbero come vincitore o Jonas oppure Omer.

La terza nella classifica del sondaggio su Reality House è Anita con il 14% (81 voti), tallonata da Giulia che è quarta con il 12% (72).

I fan sembrano non credere molto alla vittoria di Grazia, infatti è stata votata solo dal 7%, che corrisponde a 41 voti.

Ancora meno possibilità sembra averle Domenico, che è ultimo con l'1% e solo 7 voti a suo favore.

In arrivo il primo super finalista del Grande Fratello

In queste ore sono trapelate le anticipazioni della puntata del Grande Fratello che andrà in onda il 15 dicembre, e a colpire i fan è stata soprattutto la notizia che ci sarà un televoto che porterà a scegliere il primo super finalista di quest'edizione.

I cinque concorrenti in gara, infatti, si sottoporranno al giudizio del pubblico e solo uno di loro si guadagnerà un vantaggio che gli assicurerà di salire sul podio nella finale di giovedì prossimo.

Prima di questo, però, ci sarà il verdetto del televoto tra Omer e Domenico: uno diventerà finalista e l'altro verrà eliminato dal gioco.

Omer, inoltre, riceverà la visita di Rasha: i due si rivedranno dopo una settimana e i loro fan sperano in un ricongiungimento definitivo.