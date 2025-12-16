Nella serata del 15 dicembre Anita è stata eletta superfinalista del Grande Fratello, ma a sceglierla non è stato il pubblico da casa attraverso il televoto. La piercer ha infatti ricevuto il maggior numero di preferenze da parte degli altri concorrenti ancora in gara, quindi ha conquistato l'accesso diretto al podio di questa edizione. Sui social si sono esposti in tantissimi per protestare per questa votazione che ha escluso i telespettatori, da sempre unici giudici del reality e di chi vi partecipa.

Il meccanismo che non è piaciuto al pubblico del Grande Fratello

Alla fine della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre un concorrente ha staccato il pass per il podio dell'edizione 2025.

Per arrivare al nome del "prescelto", i cinque finalisti sono stati isolati in diverse zone della casa e a ognuno di loro è stato chiesto di scrivere su un foglio chi avrebbero voluto vedere nella top 3 di questa stagione del reality (ovviamente non potevano votare per sé stessi).

Successivamente gli inquilini sono stati convocati in studio e Simona Ventura ha letto il contenuto di tutte le buste: Anita e Jonas si sono scambiati i voti (prevedibile perché sono una coppia), e lo stesso hanno fatto Grazia e Giulia in onore della loro amicizia.

Il voto decisivo è stato quello di Omer che, forse un po' a sorpresa, ha deciso di premiare Anita, che è diventata la prima superfinalista del GF e questo significa che si classificherà almeno terza nella finale del 18 dicembre.

Anita è la superfinalista di questa edizione di #GrandeFratello e salirà sul podio per conquistare la vittoria finale 🤩 pic.twitter.com/7Hnc5Yxx8T — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2025

Le proteste degli utenti di X

Il meccanismo che ha portato all'elezione della superfinalista del Grande Fratello 2025, però, non è piaciuto alla maggior parte degli spettatori perché li ha esclusi da una decisione così importante.

"Non è corretto scegliere chi mandare sul podio senza consultare il televoto", "Ingiusto, dovevano passare tutti dal giudizio del pubblico", "Che vergogna, dovevamo decidere noi", "Avete inventato di sana pianta un modo per far andare Anita sul podio, che follia", "Il pubblico vi guarda e deve decidere, questi giochetti vi fanno perdere credibilità", "Ridicoli, non sapete più cosa inventarvi per farla vincere", "Che buffonata, non per Anita ma per le modalità", "Con questo si è capito chi è raccomandato e chi no", "Così non è giusto", "Un concorrente che va sul podio senza passare dal televoto è una pagliacciata", si legge su X in queste ore.

Omer e Jonas al primo televoto della finale

Alla fine della puntata è stato aperto un nuovo e decisivo televoto: Jonas ha deciso di confrontarsi con Omer nel primo dei testa a testa che ci saranno nella finale del 18 dicembre.

Da qui a giovedì prossimo, dunque, i fan potranno scegliere chi mandare avanti tra i due storici rivali di quest'edizione del Grande Fratello: il più votato continuerà a gareggiare per provare a conquistare il montepremi, l'altro verrà eliminato.