Mancano poche ore all'inizio della penultima puntata del Grande Fratello: il 15 dicembre, infatti, andrà in onda l'appuntamento che traghetterà il pubblico e gli inquilini verso la finale di giovedì prossimo. Ascanio Pacelli, in collegamento con Mattino Cinque, ha dato diverse anticipazioni sulla diretta di stasera: uno tra Omer e Domenico verrà eliminato, i telespettatori potranno votare per mandare un concorrente sul podio, Benedetta avrà un faccia a faccia con Valentina, e Rasha farà una romantica sorpresa a Omer.

Gli spoiler della semifinale bis del Grande Fratello

Da quando si è saputo che la finale del Grande Fratello è slittata al 18 dicembre, i fan si sono chiesti di cosa si sarebbe parlato nella puntata di lunedì 15.

Collegato con Federica Panicucci a Mattino Cinque, Ascanio Pacelli ha risposto a questa domanda elencando alcuni dei colpi di scena che gli autori hanno pensato per questo appuntamento che sembra una semifinale bis.

Innanzitutto tra poche ore sarà svelato il verdetto del televoto che è stato aperto una settimana fa e che vede sfidarsi Omer e Domenico: il meno votato verrà eliminato, il più apprezzato diventerà il quinto finalista.

Secondo i risultati parziali del sondaggio su Angolo delle notizie, a lasciare il programma dovrebbe essere Domenico (29,9% delle preferenze per lui, il 70,1% per Omer).

Un televoto flash sui cinque finalisti

Sempre nel corso della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre, i telespettatori saranno chiamati a prendere una decisione molto importante.

Un'anticipazione che ha dato Pacelli in queste ore, infatti, parla di un televoto flash che permetterà ad uno dei finalisti di salire quantomeno sul podio nella finale di giovedì prossimo.

Ancora non si sa se a questa votazione parteciperanno tutti i concorrenti o solo alcuni, ma sicuramente chi avrà la meglio si avvicinerà considerevolmente al montepremi dal valore di 110mila euro.

Rasha e Omer pronti a riabbracciarsi

La puntata del Grande Fratello del 15 dicembre sarà decisiva anche per alcune coppie che sono state al centro delle dinamiche dell'edizione 2025.

Le anticipazioni svelano che Rasha farà una sorpresa a Omer: dopo una settimana di lontananza, i due si rivedranno e si diranno che si sono mancati.

Benedetta, invece, avrà un confronto con Valentina (è stata la ragazza a richiederlo dopo aver saputo cosa ha detto di lei la compagna di Domenico mentre era nella casa) e probabilmente sarà messa la parola fine ad un botta e risposta che va avanti sin dall'inizio del programma.

Gli inquilini, inoltre, scopriranno questa sera che la finale è stata rimandata e sarà Simona Ventura a comunicarglielo in diretta.