Lunedì 1° dicembre andrà in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello, e a Mattino Cinque sono state date alcune anticipazioni di quello che accadrà in diretta. Floriana Secondi ha spoilerato il ritorno di Valentina nella casa per un ennesimo confronto con Domenico e Benedetta, e poi ha confermato che Dolce Dona (concorrente del GF in Kosovo) entrerà come ospite per qualche giorno.

Gli spoiler della terzultima puntata

Nel corso dell'undicesima puntata del Grande Fratello accadranno tante cose, a partire dalla proclamazione del secondo finalista dell'edizione 2025 (sarà il più votato tra Omer, Jonas, Grazia e Mattia).

Il 1° dicembre, però, si tornerà a parlare del "triangolo amoroso" che ha monopolizzato questa stagione del reality Mediaset: Valentina entrerà nella casa per confrontarsi sia con Domenico che con Benedetta.

In questi giorni i due concorrenti hanno passato molto tempo insieme, e la compagna di lui vuole vederci chiaro.

Quello che ci sarà tra poche ore sarà l'ennesimo faccia a faccia tra la salumiera di Nemi, il muratore di Scampia e la donna che dall'inizio del programma non fa altro che lamentarsi dell'amicizia che i due hanno instaurato tra le mura più spiate d'Italia.

L'arrivo di Dolce dal Kosovo

Un'altra anticipazione che Floriana Secondi ha dato in collegamento con Federica Panicucci, è quella sull'ingresso di Dolce nella casa del Grande Fratello.

La concorrente della versione del reality che va in onda in Kosovo, dunque, il 1° dicembre varcherà la soglia della porta rossa nel ruolo di ospite: la ragazza resterà in Italia per qualche giorno, ma non gareggerà con gli inquilini per la vittoria finale.

"Vedremo come reagiranno gli uomini al suo arrivo, soprattutto Domenico che è un amante delle belle donne", ha commentato l'opinionista a Mattino Cinque.

Conto alla rovescia per la finale

Mancano solo due settimane alla fine del Grande Fratello, quindi i concorrenti devono dare tutto per provare a convincere il pubblico a votarli per salvarli dall'eliminazione.

Al momento soltanto Giulia sa che parteciperà alla puntata finale del 15 dicembre, ma tra poche ore a lei si aggiungerà il più votato tra i quattro inquilini che sono in nomination da lunedì scorso.

Stando a quello che si vocifera sul web, il secondo finalista dovrebbe essere uno tra Omer e Jonas, mentre Mattia sarebbe il principale candidato ad abbandonare la casa.

Il programma condotto da Simona Ventura terminerà tra quindici giorni, ma i fan non devono disperare: da marzo 2026 è prevista una nuova edizione con un cast di Vip e con Alfonso Signorini che dovrebbe tornare alla guida del format dopo una breve pausa.