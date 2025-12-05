Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello: lunedì 8 dicembre andrà in onda la semifinale, mentre la settimana successiva sarà decretato il vincitore dell'edizione 2025. I fan del reality sanno già che due dei quattro concorrenti che sono al televoto dovranno abbandonare la casa nel corso del prossimo prime time, invece hanno scoperto da poco che gli inquilini riceveranno una visita inaspettata: la cantante Elodie, che si dice che entrerà per rimproverare bonariamente Domenico.

Gli spoiler sulla prossima puntata del Grande Fratello

La semifinale del Grande Fratello si avvicina, e giorno dopo giorno trapelano sempre più anticipazioni su quello che dovrebbe accadere nel corso della diretta su Canale 5.

Ad oggi, 5 dicembre, si sa con certezza che il televoto di questa settimana decreterà una doppia eliminazione: i concorrenti meno votati tra i quattro che sono in nomination, lunedì prossimo usciranno definitivamente dalla casa.

I risultati parziali dei sondaggi del web (come quello che è stato indetto su Forum Free), sostengono che i principali candidati ad abbandonare il gioco sarebbero Simone (7,38% delle preferenze) e Domenico (14,51%).

Visto che l'8 dicembre mancherà una sola settimana alla conclusione del reality, non sarebbero da escludere ulteriori televoti flash per eliminare o per mandare in finale altri inquilini.

Il retroscena sul motivo dell'ospitata di Elodie

Da un paio di giorni sul web si parla di una delle cose che dovrebbero accadere nel corso della semifinale del Grande Fratello.

Deianira Marzano è stata la prima a lanciare l'indiscrezione sulla partecipazione di una nota cantante alla puntata del reality dell'8 dicembre: "Elodie è pronta a fare una ramanzina a Domenico e fa bene a dirgliene quattro".

In queste ore anche la pagina X di Amici News ha confermato che la cantante sarebbe prevista come super ospite del prossimo prime time del GF: "Si cerca pubblico dalla Campania per la puntata di lunedì 8 dicembre con ospite Elodie".

Si cerca pubblico dalla Campania per la puntata di Lunedì 8 Dicembre del #GrandeFratello con ospite Elodie.



Chiunque fosse interessat* ci scriva in direct su Instagram 👀 — AMICI NEWS (@amicii_news) December 5, 2025

Giulia e Jonas finalisti

I concorrenti del Grande Fratello che si salveranno dalle eliminazioni che sono previste nella puntata dell'8 dicembre, diventeranno i finalisti dell'edizione 2025.

Attualmente solo Giulia e Jonas hanno staccato il pass per la serata in cui sarà decretato il vincitore, ma a loro andranno ad aggiungersi almeno altri quattro o cinque inquilini.

Stando all'affetto che hanno ricevuto dall'esterno fino ad ora, Anita, Omer e Rasha non dovrebbero avere problemi a raggiungere la finale, ma molto dipenderà da come verrà impostata la scelta dei "casalinghi" che si contenderanno il montepremi la prossima settimana.