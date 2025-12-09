Uno dei momenti più discussi della puntata del Grande Fratello dell'8 dicembre, è stato quello in cui Benedetta si è dichiarata a Domenico. Dopo mesi d'intesa, la ragazza ha ammesso di provare qualcosa di più dell'affetto per il coinquilino e questo ha spiazzato tutti. Secondo una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, però, questa mossa sarebbe stata pilotata dagli autori, che avrebbero suggerito alla giovane come comportarsi quando è stata messa faccia a faccia con il compagno d'avventura.

Le promesse prima dell'eliminazione

"Tra noi c'è intesa, fuori ci vedremo sicuramente", hanno detto quasi all'unisono Benedetta e Domenico sia quando sono stati messi faccia a faccia che dopo che lei è stata eliminata.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, però, soprattutto la ragazza si è lasciata andare a parole importanti nei confronti del muratore di Scampia.

I due hanno anche accettato di rimanere un minuto senza telecamere, poi si sono promessi che faranno di tutto per coltivare il loro rapporto anche dopo la fine del programma.

In queste ore, però, Deianira Marzano ha ricevuto il messaggio di una persona che sostiene di aver assistito a quello che sarebbe accaduto nel backstage lunedì sera, in particolare nel momento in cui i due concorrenti erano da soli in una stanza della casa.

Il retroscena sulla semifinale del Grande Fratello

"Lavoro dietro le quinte e ti posso assicurare che ieri hanno fatto cenno a Benedetta che doveva tenere il gioco, in puntata.

Tutto assolutamente fake, stavano solo cercando di far alzare gli ascolti", si legge in un messaggio che Deianira Marzano ha ricevuto e poi pubblicato sul suo profilo Instagram il 9 dicembre.

L'esperta di gossip ha dato credito a questa segnalazione, poi ha criticato l'ormai ex concorrente del Grande Fratello scrivendo: "Resta il fatto che lei lo ha detto. Non ci fa una bella figura perché parliamo di un uomo impegnato con una figlia".

La reazione di Valentina sui social

Dopo aver visto quello che è successo tra Benedetta e Domenico in diretta, Valentina ha deciso di sfogarsi su Instagram pubblicando l'emoji di un cuore spezzato.

La mattina successiva, l'ex compagna del concorrente del Grande Fratello ci ha tenuto a rassicurare i suoi follower scrivendo che sta bene e che l'unica priorità che ha è la figlia Paola.

La donna sembra aver accettato e metabolizzato la fine della lunga relazione con il muratore di Scampia, anche se tra i fan c'è chi è convinto che dopo la fine del programma tra i due ci potrebbe essere l'ennesimo ritorno di fiamma.

Domenico, in effetti, si è sempre detto sicuro del fatto che lontano dalle telecamere sarebbe riuscito a farsi perdonare da Valentina.