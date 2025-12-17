Il vincitore di questa edizione del Grande Fratello verrà decretato nella puntata del 18 dicembre e, secondo il sondaggio lanciato da Reality House, a portarsi a casa la vittoria sarebbe Omer Elomari, votato dal 41% dei 351 utenti che, alle ore 15 del 17 dicembre hanno risposto alla domanda: "Chi vuoi che vinca?". Niente da fare per Anita, Jonas, Giulia e Grazia.

Chi vincerà il Gf? I pronostici vedono Omer trionfare con il 41% dei voti

Nel corso della diretta di giovedì 18 dicembre, Simona Ventura annuncerà il nome del vincitore di questa edizione.

A scegliere chi si porterà a casa il montepremi da 100.000 euro sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. A contendersi la vittoria sono Anita, Giulia, Grazia, Jonas e Omer e, secondo le proiezioni del sondaggio, il pubblico non sembra avere dubbi su chi possa essere il vincitore: il 41% dei votanti vuole vedere trionfare Omer Elomari. Il 30% degli utenti ha votato per Jonas Pepe, mentre Anita e Giulia ottengono, rispettivamente, il 13% e il 12% delle preferenze. Chiude la classifica Grazia con il 5% dei voti.

Omer Elomari protagonista del Gf: le liti con Jonas e la storia con Rasha

Omer Elomari è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, non solo per la sua storia d'amore con Rasha, ma anche per gli scontri avuti in questi mesi con Jonas Pepe.

Il concorrente ha sempre detto la sua senza nascondersi e questo suo atteggiamento non gli ha risparmiato critiche sia dentro che fuori la casa. Nel contempo, però, è riuscito a farsi amare da una gran parte del pubblico e ora i suoi fan sono pronti a tutto pur di portarlo alla vittoria finale. Nella semifinale del 15 dicembre, Omer è riuscito a battere un concorrente molto forte come Domenico, conquistando l'ultimo posto per la finale e ora i sostenitori del siriano sognano di vederlo vincere il premio finale.

Finisce il 18 dicembre l'edizione meno vista di sempre del Grande Fratello

Si chiude con la finale del 18 dicembre una delle edizioni meno viste di sempre del Grande Fratello. Dopo un debutto promettente, con uno share del 20,3%, il reality show ha perso via via sempre più telespettatori scendendo al di sotto dei 2 milioni di telespettatori a puntata, toccando il record negativo lo scorso 8 dicembre con 1,5 milioni di telespettatori e il 13,6% di share.

Nonostante i deludenti dati di ascolto, Mediaset ha deciso di non chiudere anticipatamente il programma: ha aggiunto una puntata extra e posticipato la finale, inizialmente in programma il 15 dicembre, a giovedì 18.