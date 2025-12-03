Tra meno di due settimane sarà proclamato il vincitore del Grande Fratello 2025 e gli scommettitori sembrano puntare soprattutto su due concorrenti del cast. Il trionfo di Anita è dato a 2.50 su Sisal, Eurobet e Goldbet, quindi attualmente è la favorita nonostante non abbia ancora conquistato il pass per la finale. Il successo di Giulia, invece, è quotato a 2.75 su Sisal, a 3.00 su Goldbet e a 3.50 su Eurobet.

Gli inquilini più vicini alla vittoria finale

Chi vincerà l'edizione 2025 del Grande Fratello? I fan se lo stanno iniziando a chiedere, anche perché la finale è vicina (andrà in onda in diretta il 15 dicembre) e in gioco sono rimasti pochi concorrenti.

Gli scommettitori si sono schierati in maniera abbastanza netta: a oggi sono solo tre gli inquilini il cui trionfo è quotato a meno di 5.00.

A meno di due settimane dalla proclamazione del vincitore, Anita è la favorita secondo i bookmaker: il successo della ragazza nell'ultima puntata è dato a 2.50 su Sisal, Eurobet e Goldbet.

A insidiarla potrebbe essere Giulia (già finalista da circa dieci giorni): la vittoria della giovane è data a 2.75 su Sisal, a 3.00 su Goldbet e a 3.50 su Eurobet.

Terzo posto in classifica per l'altro inquilino che ha già conquistato il pass per la finale: il trionfo di Jonas è quotato a 3.00 su Sisal, a 3.50 su Eurobet e a 4.50 su Goldbet.

Omer e Donatella ai piedi del podio dei bookmaker

Al 3 dicembre gli scommettitori puntano soprattutto su Anita, Giulia e Jonas per la vittoria, mentre gli altri concorrenti del Grande Fratello sembrano avere meno possibilità.

Il successo di Donatella è dato a 6.00 su Sisal e a 8.00 su Eurobet e Goldbet, mentre quello di Omer è fermo a 8.00 su tutti i siti appena citati.

A oggi i bookmaker escludono Grazia, Domenico e Benedetta dalla lista dei possibili vincitori dell'edizione 2025 del reality: su Sisal il trionfo di Grazia è dato a 50.00, quello di Benedetta a 33.00 e quello di Domenico a 26.00.

Il parere dei fan del Grande Fratello

Sui social si sta già parlando molto di chi potrebbe vincere il Grande Fratello, e i fandom stanno iniziando a organizzarsi per quando saranno chiamati a votare per scegliere il miglior concorrente di questa edizione.

"Dobbiamo togliere la vittoria dalle mani di Jonas", "Tutto è ancora possibile, basta saper unire i fandom giusti", "Donatella mette d'accordo tutti", "Donatella o Giulia, le uniche che possono contrastare i Jonita", "Il punto su Grazia come sorpresa finale", "Quest'anno non si può votare con le mail, quindi è più difficile spingere un concorrente piuttosto che un altro", si legge su X.