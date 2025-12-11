Il 15 dicembre si scoprirà il nome del vincitore dell’edizione 2025 del Grande Fratello, ma fino ad allora i fan possono provare a intuire l’esito osservando come si stanno muovendo gli scommettitori. La favorita continua a essere Anita: il suo successo è quotato a 2.00 su AdmiralBet e a 2.50 sia su Snai che su BetFlag. Subito dietro si profila una sfida tra Jonas e Omer almeno per il podio.

Testa a testa per il titolo

Ad oggi, giovedì 11 dicembre, la favorita alla vittoria del Grande Fratello è Anita, o meglio lo è per la maggior parte degli scommettitori.

Su AdmiralBet il suo successo è quotato a 2.00 e questo le permette di rimanere saldamente al primo posto nella classifica tra tutti i concorrenti ancora in gioco.

Anche chi ha scommesso su Snai e BetFlag pensa che a spuntarla sarà Anita, su questi siti il suo trionfo è dato a 2.50.

Nelle ultime ore, però, una finalista si è avvicinata moltissimo alla super favorita e ha scavalcato Jonas, si tratta di Giulia, la cui vittoria è quotata a 3.00 su AdmiralBet e su BetFlag, e a 3.50 su Snai.

Secondo questi risultati parziali (che potrebbero cambiare ancora fino alla puntata del 15 dicembre), potrebbe esserci un testa a testa tra Anita e Giulia nel televoto che decreterà il vincitore di questa edizione del reality.

Le possibilità degli altri concorrenti del Grande Fratello

Attualmente Jonas è al terzo posto nelle classifiche di chi ha scommesso su AdmiralBet, BetFlag e Snai, ma sta risalendo notevolmente e questo potrebbe permettergli di piazzarsi quantomeno sul podio.

La vittoria del modello è quotata a 4.50 su AdmiralBet e su BetFlag e a 5.00 su Snai, ma subito dopo di lui c'è un altro concorrente molto amato dal pubblico del Grande Fratello.

Il successo di Omer in finale è quotato a 4.50 su Snai, a 5.00 su AdmiralBet e a 8.00 su BetFlag.

Tra i due storici rivali di quest'edizione potrebbe esserci una sfida serrata per scalare la classifica e magari superare la favorita Anita.

Secondo i bookmaker, Domenico e Grazia avrebbero pochissime possibilità di classificarsi al primo posto: il trionfo di lui è quotato a 26.00 su Snai, quello di lei a 30.00 su AdmiralBet.

L'affetto del pubblico per Anita

Quando mancano quattro giorni alla finale del Grande Fratello, Anita è la favorita sia degli scommettitori che dei fan che stanno partecipando ai sondaggi online su chi vincerà l'edizione 2025.

La piercer ha sempre potuto contare sul sostegno di un'ampia fetta di pubblico, e l'amore nei suoi confronti è aumentato quando è stata costretta ad abbandonare momentaneamente la casa per un lutto (è venuta a mancare la mamma).

La giovane è tornata in gioco dopo circa dieci giorni, e da quel momento i suoi sostenitori (i Jonita) le hanno sempre dimostrato vicinanza salvandola dai televoti e inviandole molti aerei ogni settimana.