A quasi una settimana dalla fine del Grande Fratello 2025, i fan si stanno chiedendo cos'è successo tra i concorrenti che hanno trovato l'amore all'interno della casa. Quelli che in rete sono stati ribattezzati i Jonita, ovvero Jonas e Anita, di recente hanno smentito i rumor che li volevano già in crisi; i Rashmer, invece, stanno condividendo molto delle loro giornate con i follower postando contenuti di coppia e facendo dirette condivise sui social.

Le novità sugli amori sbocciati nella casa del Grande Fratello

Sono passati cinque giorni dalla vittoria di Anita al Grande Fratello, e sul web si era già sparsa la voce che tra lei e Jonas ci fosse maretta.

A rassicurare i fan sono stati gli stessi Jonita in un paio di video che hanno pubblicato sui social e nei quali hanno detto che tra loro procede tutto per il meglio anche fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Il modello e la piercer, dunque, stanno cominciando a viversi nella quotidianità e soprattutto lontano dalle telecamere, ed è solo facendo così che capiranno se il sentimento che è nato tra loro è reale oppure se è stato un po' spinto dal contesto nel quale si trovavano.

Rasha e Omer sempre più uniti

La fine dell'esperienza al Grande Fratello sembra aver fatto bene anche all'altra coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione, ovvero i Rashmer.

Da giorni, infatti, Rasha e Omer stanno comunicando con i fan tramite dirette social e postando contenuti romantici che confermano che tra loro procede tutto a gonfie vele.

I due si sono separati dopo la finale del reality, ma presto si ritroveranno e trascorreranno il Natale e il Capodanno insieme.

I fandom delle coppie più amate

Nel corso dell'edizione 2025 del Grande Fratello si sono formate due coppie, ovvero le unioni che corrispondono ai fandom più attivi e numerosi di quest'anno.

Da un lato ci sono i Jonita, il nome che è stato inventato dai fan per la "ship" tra Jonas e Anita ancora prima che si concretizzasse in una relazione vera e propria.

Questo gruppo è stato contrapposto a quello dei Rashmer, i sostenitori del rapporto che è nato tra Rasha e Omer tra le mura più spiate d'Italia e che è diventato una storia d'amore solo nell'ultimo periodo.

Queste due fazioni hanno rivaleggiato per mesi sia sui social che nei televoti, e alla fine ad avere la meglio sono stati i Jonita: Jonas si è classificato terzo e Anita ha vinto il programma, invece Rasha è stata eliminata in semifinale e Omer è arrivato solo quinto.

Sul web è stato creato anche un hashtag per il legame tra Grazia e Mattia, ribattezzati gli Amanters quando lui era ancora ufficialmente fidanzato con Carlotta e la ragazza sembrava non essere corrisposta nel suo sentimento.