Questa settimana Simone è al televoto e rischia di essere eliminato ad una sola settimana dalla finale del Grande Fratello, ma sul web si sta parlando ancora del provvedimento disciplinare che è stato preso nei suoi confronti. In un post che ha caricato su X il 2 dicembre, Cristina Plevani è stata molto dura con il giovane concorrente che, secondo lei, avrebbe meritato la squalifica per le cose poco eleganti che ha detto su Dolce e sulle donne in generale.

Lo sfogo dell'opinionista sul web

Lunedì scorso, Simona Ventura ha svelato il provvedimento che il Grande Fratello ha pensato per due concorrenti che si sono lasciati andare a parole ineleganti e gravi sulle donne, soprattutto sulle modalità con le quali dovrebbero essere corteggiate.

Simone e Domenico sono stati messi in nomination d'ufficio, quindi senza che gli altri inquilini li votassero durante la diretta, ma questa punizione sembra non ancora convinto una parte di pubblico.

Cristina Plevani si è esposta all'indomani della puntata e l'ha fatto usando parole piuttosto dure nei confronti dei protagonisti di questo increscioso episodio.

"Io non sarei stata così buona. Non è la prima volta che Simone fa uscite infelici e ieri era da cartellino rosso. Squalificato, fuori. Io avrei dato la nomination anche a Benedetta e Francesca", ha scritto l'opinionista del reality sui suoi profili social.

Le frecciatine agli inquilini

Secondo Cristina Plevani, infatti, nessuno dei concorrenti coinvolti si sarebbe reso conto della gravità della vicenda: "Se il Grande Fratello non li avesse richiamati in settimana, non si sarebbero resi conto di quello che è uscito dalle loro bocche".

L'opinionista ha detto la sua anche sull'avvicinamento che c'è stato tra Benedetta e Domenico nei giorni scorsi, e sull'accesso di Jonas alla finale che ci sarà il 15 dicembre.

"Jonas è finalista, o lui o Omer. Lo meritano entrambi", ha scritto l'ex vincitrice del reality sui social.

Quattro concorrenti, due eliminati

Al termine della puntata del Grande Fratello del 1° dicembre, è stato aperto uno degli ultimi televoti di quest'edizione.

Fino a lunedì prossimo, infatti, i fan potranno decidere chi salvare tra Rasha, Francesca, Domenico e Simone: i due concorrenti meno votati saranno eliminati ad una sola settimana dalla finale.

Molto probabilmente nel corso del prime time dell'8/12 saranno scelti tutti gli altri finalisti, ovvero gli inquilini che andranno ad aggiungersi a Giulia e Jonas nel cast della serata che chiuderà questa stagione del reality di Canale 5.

Il programma tornerà in onda a marzo con un'edizione Vip, che sarà condotta da Alfonso Signorini.