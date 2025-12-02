Dolce Dona è entrata nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata del 1° dicembre, ma sin da subito ha mostrato carattere e intraprendenza. Nella notte, l'ospite dalla versione kosovara del reality ha risposto in modo lapidario ad Anita, che le ha chiesto cosa fa nella vita: la ragazza, che rimarrà a Roma per pochi giorni, ha già conquistato sia i coinquilini che i telespettatori.

Freddezza tra Anita e Dolce nella notte

Una delle prime cose che Dolce ha detto quando è entrata nella casa del Grande Fratello è stata che non intende intromettersi nelle dinamiche delle coppie, poi ha rassicurato le donne del gruppo dicendo che è lì perché è stata invitata e non metterà i bastoni tra le ruote a nessuno.

Al termine della puntata, però, l'ospite si è lasciata andare a un paio di dichiarazioni che hanno incuriosito i fan, soprattutto perché sembrerebbero celare un'insofferenza nei confronti di Anita.

Quando quest'ultima le ha chiesto che lavoro fa, Dolce ha risposto: "Cosa faccio nella vita? Mi faccio gli affari miei".

Queste poche parole sono state sufficienti le risate degli spettatori e l'approvazione di Omer e Rasha, che hanno assistito alla scena, facendo i complimenti alla donna per la personalità che ha mostrato sin dalla sua prima apparizione tra le mura più spiate d'Italia.

Anita "cosa fai nella vita?"



Dolce "Nella vita mi faccio gli affari miei"🔥



Omer "Bella risposta"



Rasha "Quindi cominciate a farveli pure voi"😂



STO MORENDO FATE DIVENTARE CONCORRENTE UFFICIALE QUESTA DIVA👑 #rashmer #grandefratello pic.twitter.com/7KCbtuTsKG — ❤️Erika❤️zia di penny💫🎀💘🌸 (@BiasiErika) December 2, 2025

Le opinioni degli spettatori su X

Dolce ha già fatto breccia nel cuore della maggior parte dei fan del Grande Fratello, gli stessi che l'hanno elogiata sui social per come ha risposto ad Anita.

"Fate diventare concorrente questa diva", "L'ho amata", "Se fosse stata lì dentro dall'inizio ci avrebbe dato grandi soddisfazioni", "Queste sono risposte in stile Omer", "Non voleva rispondere alle domande, ma sapere come funziona qui, ci sta", "Dolce odia Anita, è così palese", "Ha fatto bene a rispondere così, quella è una sbruffona", si legge su X.

Ovviamente c'è anche chi non ha gradito l'atteggiamento dell'ospite della casa e l'ha definita una "cafona" che può tornare da dove è venuta.

Il riassunto della terzultima puntata

L'ingresso di Dolce è solo una delle tante cose che sono successe al Grande Fratello il 1° dicembre.

La serata si è aperta con l'ennesimo faccia a faccia tra Valentina e Domenico (lei gli ha restituito l'anello di fidanzamento e ha chiuso la storia definitivamente), poi c'è stata l'eliminazione di Mattia.

Jonas è diventato finalista e lo ha scoperto durante la sorpresa da parte della madre, e poi Simone e Domenico sono stati puniti con una nomination d'ufficio per le cose poco carine che hanno detto in settimana sulle donne.

Al televoto sono andate anche Rasha e Francesca, e i due concorrenti che riceveranno meno preferenze fino a lunedì prossimo verranno eliminati a un passo dalla finale.