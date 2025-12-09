Cosa sta succedendo tra Mattia e la fidanzata Carlotta? I fan del Grande Fratello se lo stanno chiedendo da quando qualcuno ha fatto notare che lei ha smesso di seguirlo su Instagram e ha messo "mi piace" ai commenti di chi le sta dando ragione. L'ex concorrente, inoltre, durante la semifinale si è esposto per dedicare a Grazia un dolce messaggio, l'emoji di una marmotta (nomignolo che è stato dato alla ragazza nella casa) accanto ad un cuore rosso.

Le ultime novità sul privato di Mattia

Mattia e Carlotta si sono lasciati? Sul web c'è chi se lo chiede da quando la ragazza ha confermato di aver smesso di seguire il compagno su Instagram mettendo "mi piace" ad un commento piuttosto pungente.

"Brava ad aver tolto il follow a Mattia. Meriti molto più rispetto e dimostrazioni di amore. Ha perso un diamante per un po' di follower e hype. Il rispetto per sé stessi viene sempre prima di tutto", è questo il messaggio che la giovane ha apprezzato di recente sui social e che sembrerebbe confermare quantomeno una crisi con il fidanzato.

Bgiorno carlotta finalmente ti sei svegliata e hai capito che prendertela con grazia non serve a niente pic.twitter.com/oM1j9Gto2e — 𝑬𝒎𝐬 (@blearyems) December 9, 2025

Anche Lorenzo Pugnaloni ha svelato che tra i due ci sarebbe maretta perché lei non avrebbe gradito i contenuti che Mattia ha postato per Grazia da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello, compreso il tweet dopo che la ragazza è diventata finalista.

Il gesto per la finalista del Grande Fratello

I fan del Grande Fratello non si sono lasciati sfuggire il messaggio che Mattia ha pubblicato su X subito dopo che Grazia ha vinto il televoto contro Rasha ed è diventata una finalista di questa edizione.

L'ex concorrente si è limitato a postare due emoji: quella di una marmotta (così è chiamata Grazia dalle persone a lei più care) e un cuore rosso.

🦦❤️ — Mattia Scudieri (@Mscudieri3) December 9, 2025

Questo gesto potrebbe aver contribuito all'allontanamento tra il giovane e la fidanzata Carlotta, che è stata gelosa del rapporto tra i due sin dall'inizio.

Le opinioni dei fan sui social

Mattia non si è ancora esposto per commentare quello che è successo ultimamente, ma tra i fan del Grande Fratello c'è sia chi spera di vederlo di nuovo insieme a Grazia e chi è convinto che queste mosse social servirebbero solo per restare al centro dell'attenzione.

"Stiamo vincendo", "Quindi questa relazione è finita?", "Non è più uno scherzo", "Si sono lasciati per davvero?", "Per me sta facendo solo fanservice, aprite gli occhi", "Tra una settimana potrai viverti la tua marmotta", "Vai a prendertela", "Quanti deliri per un solo tweet, questo volevano", "Siete stati la vera ship di questo GF", "Vi amo insieme", "Siete speciali", "Noi lo abbiamo sempre saputo"; "Carlotta è d'accordo con tutto questo?", "Cosa non si fa per raccattare due like", "Questa è follia", si legge su X in queste ore.