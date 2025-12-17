Giovedì 18 dicembre il pubblico potrà scegliere il vincitore del Grande Fratello 2025 tra i cinque concorrenti che hanno ottenuto l'accesso alla finale. Gli scommettitori indicano Anita come favorita numero uno, infatti la sua vittoria è quotata a 1.75 su Snai e AdmiralBet, a 1.90 su Eurobet e a 2.00 su BetFlag. Il più vicino alla piercer è Jonas, il cui successo è quotato a 3.00 su Eurobet e a 4.00 sugli altri siti di scommesse sopracitati.

Il trionfo di Anita sui siti di scommesse

Il 18 dicembre si concluderà l'edizione 2025 del Grande Fratello, e i fan saranno chiamati a votare per scegliere il miglior concorrente della stagione.

Gli scommettitori non hanno dubbi su chi potrebbe classificarsi al primo posto nella finale di giovedì: la vittoria di Anita, infatti, è quotata a 1.75 su Snai e AdmiralBet, a 1.90 su Eurobet e a 2.00 su BetFlag.

La superfinalista è sempre stata la favorita dei bookmakers sin dalla prima puntata, e si riconferma tale anche a circa 24 ore dall'inizio dell'ultima diretta.

Al secondo posto nella classifica degli scommettitori c'è Jonas, il cui trionfo è quotato a 3.00 su Eurobet e a 4.00 su Snai, AdmiralBet e BetFlag.

Giulia e Omer in sfida per il terzo posto

I bookmakers indicano Anita come favorita numero uno per la vittoria del Grande Fratello, e hanno qualche dubbio su chi potrebbe classificarsi al terzo posto.

Il successo di Giulia è quotato a 5.50 su AdmiralBet e Snai, a 6.00 su Eurobet e BetFlag; il trionfo di Omer, invece, è quotato a 4.00 su BetFlag, a 5.00 su Snai, a 6.00 su Eurobet e a 7.00 su AdmiralBet.

I due concorrenti, dunque, sembrano giocarsi la medaglia di bronzo nella finale ideale degli scommettitori.

La finalista meno quotato per la vittoria nella finale è Grazia, ultima su tutti i siti di scommesse con quote che vanno dall'8.00 (Eurobet) all'11.00 (BetFlag).

Cala il sipario sul Grande Fratello 2025

L'edizione 2025 del Grande Fratello ha esordito su Canale 5 il 29 settembre e ha fatto compagnia ai telespettatori per meno di tre mesi.

La rete ha deciso di non prolungare il reality, anche perché tra pochi mesi è prevista una nuova stagione Vip.

Simona Ventura ha preso il posto di Alfonso Signorini alla conduzione, e il pubblico sembra aver apprezzato questo cambiamento dopo anni di edizioni che sembravano tutte uguali a sé stesse.

Al momento si sa che le porte della casa più spiata d'Italia si dovrebbero riaprire il 2 marzo 2026 (la data potrebbe cambiare nei prossimi mesi), invece ci sarebbe qualche dubbio su chi ci sarà alla conduzione.

In questi giorni sono trapelati i nomi di alcuni personaggi famosi che avrebbero accettato di partecipare al GF Vip, a partire dagli amatissimi Martina e Gianmarco di Uomini e donne.