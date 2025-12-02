Il 1° dicembre è stato emesso un verdetto molto importante al Grande Fratello: Jonas è diventato finalista alla chiusura di un televoto che ha portato anche all'eliminazione di Mattia. Per tutta la settimana si era parlato di un testa a testa tra il modello e Omer, ma in realtà il pubblico si è schierato in modo abbastanza netto: il fidanzato di Anita è stato votato dal 45,85% dei fan, mentre il suo "rivale" dal 33,77%.

Le percentuali dell'ultimo televoto

Per giorni si è parlato di chi sarebbe andato in finale tra Omer e Jonas, e la maggior parte dei fan del Grande Fratello pensava che il verdetto sarebbe stato combattuto fino all'ultimo.

Dopo l'eliminazione di Mattia, Simona Ventura non ha svelato ai concorrenti che il più votato avrebbe conquistato il pass per l'ultima puntata dell'edizione 2025.

A quasi un'ora di distanza dall'annuncio dell'eliminato della serata, la conduttrice ha fatto una sorpresa a Jonas (gli ha fatto riabbracciare la mamma dopo più di due mesi) e in quel momento gli ha comunicato che il pubblico lo ha eletto secondo finalista di quest'anno.

In sovraimpressione sono passate le percentuali del televoto e, con stupore di molti, i telespettatori si sono schierati in modo piuttosto netto.

Jonas è andato in finale grazie al 45,85% delle preferenze, mentre Omer si è fermato al 33,77%.

Jonas, sei il secondo finalista di questa edizione di #GrandeFratello! 🤩 pic.twitter.com/AKuUomFqZ5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 1, 2025

La gioia dei sostenitori dei Jonita

Il successo di Jonas è sotto gli occhi di tutti, e il merito di ciò è sicuramente dei suoi fan e di quelli della coppia ribattezzata i Jonita.

"Giusto così, lui è il miglior concorrente degli ultimi anni" "Non merita solo la finale, anche la vittoria", "Sono troppo felice", "La prossima deve essere Anita", "Lui può piacere o no, ma ha creato tante dinamiche e ha portato avanti il programma", "Jonas unico vero protagonista del Grande Fratello 2025", "Il migliore", "Che soddisfazione", "Devastante questo risultato contro Omer", "Chissà come stanno ora i Rashmer", si legge su X in queste ore.

Scintille con Simona Ventura in diretta

Nel corso della puntata del Grande Fratello in cui è stato eletto finalista, Jonas si è reso protagonista di un momento di tensione che ha fatto molto discutere.

Durante le nomination, infatti, il concorrente ha chiesto a Simona Ventura se lunedì prossimo ci sarà la semifinale e lei gli ha risposto di "sì" istintivamente.

"Ti ho risposto senza pensarci, ma tu non puoi chiedere queste cose. Saprai tutto al momento opportuno", ha aggiunto la presentatrice pochi secondi dopo.

"Hai sbagliato tu a darmi la risposta", ha controbattuto l'inquilino della casa con tono saccente.

La conduttrice non è rimasta in silenzio, anzi ha replicato: "Hai sbagliato tu a farmi la domanda".

"Se, vabbè", ha commentato a voce bassa il modello.