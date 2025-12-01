Manca poco all'inizio dell'undicesima puntata del Grande Fratello e Simona Ventura ha dato un'importante anticipazione al pubblico. In collegamento con Dentro la notizia, ha svelato che uno o più concorrenti riceveranno un provvedimento disciplinare per alcuni fatti gravi che sono accaduti dentro la casa. Sul web si parla di un possibile televoto flash per Simone, legato a un gesto volgare rivolto a Grazia e a una frase infelice pronunciata su Dolce.

Lo spoiler poco prima della diretta su Canale 5

Nel corso della puntata del Grande Fratello del 1° dicembre accadranno molte cose, molte delle quali sorprendenti per il pubblico.

Come ha anticipato Simona Ventura in collegamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, stasera uno o più inquilini della casa saranno puniti.

"Ci saranno provvedimenti per cose gravi che sono successe nella casa in settimana", ha svelato la presentatrice a poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5.

oddio sinceramente non pensavo ma forse ci siamo mossi pic.twitter.com/mwMZZNGZtO — Paola. (@Iperborea_) December 1, 2025

Ovviamente la padrona di casa del reality non ha fatto i nomi dei concorrenti che vivranno un momento di forte tensione, ma i fan si sono già fatti un'idea a riguardo.

Gli scivoloni di Simone

La notizia del provvedimento per uno o più concorrenti ha animato la discussione tra i fan del Grande Fratello, soprattutto tra quelli che nei giorni scorsi avevano commentato duramente il comportamento di Simone all'interno della casa.

Il giovane si è reso protagonista di un paio di episodi spiacevoli: un giorno ha mimato un gesto poco carino alle spalle di Grazia e un'altra volta ha alluso al fatto di far ubriacare Dolce (che entrerà come ospite il 1° dicembre) per poter avere una chance.

Sui social c'è chi ha chiesto la squalifica del figlio di Francesca, e probabilmente gli autori hanno deciso di fare qualcosa per evitare che questi atteggiamenti passino inosservati o impuniti.

Le opinioni dei fan sui social

Ancora non si sa quali siano i provvedimenti che ha preso il Grande Fratello, né a chi saranno rivolti, ma sul web si sta già parlando molto di quello che accadrà stasera nella casa.

"Non pensavo che l'avrebbero fatto", "Finalmente si sono mossi", "Sicuramente sono per Simone", "Non mi sembra vero che ci hanno ascoltato", "Speriamo", "Giusto così", "Simone ha fatto affermazioni gravi sulla nuova ragazza che deve entrare, tipo che la faceva ubriacare, e gli altri hanno riso, inaccettabile", "Non dimentichiamo le allusioni volgari su Grazia", "Per me puniranno Simone per quello che ha detto, e Francesca e Domenico perché non l'hanno ripreso", si legge su X a poche ore dall'inizio dell'undicesima puntata.