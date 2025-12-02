Non sono passate neppure 24 ore da quando è stato eliminato dal Grande Fratello, ma Mattia ha già regalato diversi spunti di discussione ai fan. Dopo aver ripreso possesso del cellulare, e quindi anche dei suoi profili social, il ragazzo ha postato una foto con la fidanzata Carlotta e ha messo "mi piace" al commento di un'utente che sostiene che sarebbe fuori dal gioco a causa del legame che ha instaurato con Grazia all'interno della casa.

Le mosse social che fanno discutere

Il 1° dicembre Mattia è stato eliminato dal Grande Fratello, e una delle prime cose che ha fatto è stata pubblicare una foto con la fidanzata sui social.

Su Instagram, infatti, l'ormai ex concorrente del reality ha postato il selfie che ha scattato mentre si scambiava un bacio con Carlotta, che ha già riabbracciato fuori dalla casa.

A spiazzare i fan, però, è stato il like che il ragazzo ha messo al commento di una persona che sostiene che Grazia sarebbe la causa della sua uscita.

"Mi dispiace che tu sia uscito, portavi allegria e spensieratezza. Sei stato penalizzato dal percorso con Grazia purtroppo. Spero che ti renderai conto di chi hai affianco, la tua donna è stata impeccabile ed è stupenda sia dentro che fuori. Prenditi cura di lei", sono le parole che l'ex inquilino ha apprezzato a neppure 24 ore di distanza dalla fine dell'avventura al GF.

ma questa era veramente la stessa persona di 24h fa??? allibita #amanters pic.twitter.com/OVVW3Uqpde — |A| ⭐️ (@annaarellaa) December 2, 2025

Le critiche degli spettatori su X

Il "mi piace" di Mattia a un commento contro Grazia non è passato inosservato, anzi molti fan del Grande Fratello l'hanno condiviso sui social per criticare il comportamento del ragazzo.

"Ma è la stessa persona di 24 ore fa? Io sono allibita", "Devono far vedere tutto a Grazia, magari si sveglia", "Penalizzato da Grazia? Non ci credo", "Ma se ne stesse con Carlotta e non rompesse le scatole a Grazia", "Lei gli vuole veramente bene, lui non lo so", "A questo punto penso che l'ha solo usata", "Che stratega", "Ma fa veramente?", si legge su X nelle ultime ore.

Gli inquilini a un passo dalla finale del Grande Fratello

Mancano solo due puntate alla fine dell'edizione 2025 del Grande Fratello: lunedì 8 dicembre ci sarà la semifinale, mentre il 15 sarà decretato il vincitore.

Al momento solo Giulia e Jonas hanno la certezza che parteciperanno all'ultima serata, gli altri sono ancora in bilico e dovranno giocarsi il tutto per tutto per convincere il pubblico a premiarli.

La prossima settimana i due meno votati tra Rasha, Domenico, Simone e Francesca saranno eliminati, mentre gli altri concorrenti (Anita, Donatella, Omer e Benedetta) proveranno a conquistare il pass per la finale partecipando a televoti flash che saranno aperti e chiusi nel corso della diretta su Canale 5.