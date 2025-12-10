Da giorni sul web si vociferava di una presunta crisi tra Mattia e la fidanzata, e in queste ore è stata lei stessa a fare chiarezza con un messaggio postato su Instagram. Mentre l’ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, dicendo che la sua relazione sarebbe in stand-by, Carlotta ha annunciato la rottura sui social e ha accusato l’ex compagno di aver avuto atteggiamenti ambigui e poco rispettosi dopo l’uscita dalla casa.

La risposta vaga di Mattia fa infuriare Carlotta

I fan del Grande Fratello non si erano lasciati sfuggire il gelo che era calato tra Mattia e Carlotta nei giorni scorsi, in particolare la scelta di lei di smettere di seguirlo su Instagram.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni sull'esperienza nel reality, il giovane è rimasto sul vago quando gli è stato chiesto se è riuscito a chiarire le incomprensioni che lo avevano fatto allontanare dalla compagna.

"Il chiarimento c'è stato, ma non c'è ancora un verdetto. Vi terrò aggiornati", ha dichiarato l'ex concorrente.

Di fatto, Mattia non ha né confermato né smentito le voci che lo volevano quantomeno in crisi con la fidanzata a causa di alcuni messaggi d'affetto che avrebbe inviato a Grazia sui social, come quello che ha postato su X dopo che lei è diventata finalista (le emoji di una marmotta e di un cuore rosso).

Lo sfogo di Carlotta sul web

Il 10 dicembre Carlotta ha preso la parola su Instagram e ha fatto chiarezza su quello che è successo dopo che Mattia ha lasciato la casa del Grande Fratello.

"Non c'è alcuno stand-by. La relazione è finita e sono stata io a chiuderla. Alcuni comportamenti non li ho trovati rispettosi, come l'ambiguità e giochi di fanservice creati per compiacere il web. Ne esco con trasparenza e questa è la mia decisione definitiva. Chiedo rispetto. Tutto il resto è rumore", ha scritto la giovane in una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'opinione dei fan del Grande Fratello

Lo sfogo di Carlotta ha colpito molto i fan del Grande Fratello, e in parecchi si sono schierati dalla sua parte e di conseguenza contro Mattia.

"Ha servito", "Ha fatto un comunicato perfetto, regina", "Voto dieci", "Ci ha tenuto che è stata lei a lasciare quel poveretto che continua a fare fanservice per accontentare quattro pazze, unica", "Gli ha dato del fallito con quattro parole", "Non perde niente, si sa che Mattia vuole farsi la storiella con Grazia per il fandom", "Praticamente lui si è innamorato vedendo le fancam, che imbarazzo", "Ha ragione lei, si sarebbe dovuto comportare in un altro modo", "Finalmente lo ha sbugiardato come merita", si legge su X in queste ore.