Sono passati pochi giorni da quando Mattia e Carlotta hanno annunciato la loro rottura, e Grazia è stata informata di questa novità nel corso della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre. I due ragazzi si sono riabbracciati e hanno detto che non vedono l'ora di viversi lontano dai riflettori, ma la ex di lui non ha perso l'occasione per punzecchiarlo sostenendo che starebbe facendo tutto questo solo per visibilità.

La sorpresa che divide il pubblico del Grande Fratello

Lunedì scorso Grazia ha scoperto che Mattia è tornato single da pochi giorni e non è riuscita a contenere la sua felicità.

Dopo un balletto divertente, i due si sono riabbracciati ma hanno preferito non accontentare il pubblico che dallo studio chiedeva a gran voce un bacio.

"Se son rose fioriranno", ha commentato Simona Ventura mentre i ragazzi si sorridevano e si davano appuntamento dopo la finale del Grande Fratello.

Questo momento ha un po' diviso i telespettatori: da un lato c'è chi ha sempre creduto nella coppia che sui social è stata ribattezzata gli "Amanters" e ieri ha gioito vedendoli così vicini, dall'altro chi è convinto che Mattia starebbe solo facendo fanservice per non finire nel dimenticatoio.

La frecciatina di Carlotta su Instagram

Mentre su Canale 5 andava in onda la penultima puntata del Grande Fratello, l'ex fidanzata di Mattia ha scelto di commentare l'incontro tra lui e Grazia in modo abbastanza pungente.

In un video che ha postato su Instagram, infatti, Carlotta ha detto: "L'amore finisce, lo share continua".

Anche se non ha fatto nomi, è evidente che la giovane si riferiva all'ex compagno e al ripensamento che sembra avere avuto sul legame con la finalista del reality, la stessa che ha respinto più volte quando viveva nella casa perché si professava innamoratissimo della fidanzata.

Il parere degli utenti sui social

La frecciatina di Carlotta a Mattia, e forse indirettamente anche a Grazia, ha animato la discussione tra i fan del Grande Fratello.

"Il post GF sarà bellissimo", "Il confronto doveva essere tra loro non tra Benedetta e Valentina, questi autori non sanno lavorare", "Sta rosicando per caso?", "Io sono già pronta con i popcorn", "Carlotta sarebbe una concorrente pazzesca, autori pensateci", "Sta cercando solo attenzioni, Grazia non la deve considerare fuori dalla casa", "Ha ragione, è tutto un circo", "Lui è un pagliaccio e Carlotta fa benissimo ad attaccarlo dopo tutto quello che le ha fatto passare", si legge su X in queste ore.

Il pubblico, dunque, è diviso tra chi crede nell'interesse di Mattia per Grazia e chi è convinto che lui starebbe solo cavalcando l'onda per rimanere al centro dell'attenzione.