La storia tra Omer e Rasha sembrava finita, ma negli ultimi giorni entrambi si sono lasciati andare a parole o a gesti che fanno ben sperare per il futuro. Il concorrente del Grande Fratello, ad esempio, ha dedicato versi in arabo all'ex compagna d'avventura, in particolare le frasi di una canzone in cui si parla di un amore ancora vivo e che resterà nella memoria. Come hanno notato molti fan, però, la ragazza non ha risposto in nessun modo, anzi da tempo è sparita dai social e nessuno sa il perché.

La conferma di Omer in confessionale

"Ditele che la amo ancora, la sua memoria rimarrà sempre viva", queste sono alcune delle frasi che Omer ha intonato in arabo nella casa del Grande Fratello e che tanti fan hanno subito collegato a Rasha.

Interpellato in confessionale su questa dedica che ha fatto nella sua lingua madre, il concorrente ha ammesso che mentre la faceva pensava alla ragazza con la quale ha condiviso l'esperienza tra le mura più spiate d'Italia.

la tl aveva soltanto google traduttore, una narrazione e un sogno pic.twitter.com/NXFdwfDiGr — Paola. (@Iperborea_) December 12, 2025

Anche se si sono lasciati meno di una settimana fa, i Rashmer sembrano ancora legati da un filo sottilissimo e il loro rapporto potrebbe avere un'altra chance quando anche lui lascerà la casa e tornerà alla vita di tutti i giorni.

L'assenza di Rasha dai social

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan del Grande Fratello, però, è che Rasha non ha risposto in nessun modo alla dedica di Omer, anzi è sparita dai social da diversi giorni.

Dopo aver invitato i suoi sostenitori a mandare Omer in finale, votandolo nella nomination che lo vede contrapposto a Domenico, la ragazza non si è più fatta viva né su Instagram né su X.

"Lei è l'unica degli eliminati che è sparita, ha solo fatto una storia per ringraziare e poi ha detto che spiegherà tutto", ha fatto notare un'utente in queste ore.

Il silenzio di Rasha potrebbe dipendere da una richiesta degli autori del reality, infatti in molti si aspettano di vedere un confronto tra lei e Omer nella prossima puntata su Canale 5.

La finale del Grande Fratello slitta al 18 dicembre

Notizia di queste ore è che il Grande Fratello non finirà il 15 dicembre, ma giovedì 18.

Sui profili social del reality, infatti, è stato pubblicato un post che conferma lo slittamento di tre giorni dell'ultima puntata: la prossima settimana, dunque, ci sarà un doppio appuntamento con il format condotto da Simona Ventura.

Salvo colpi di scena, lunedì ci dovrebbe essere solo un'eliminazione (quella del meno votato tra Omer e Domenico), mentre tutti gli altri concorrenti verranno interpellati su quello che è successo in questi giorni (ad esempio l'improvvisa crisi tra Anita e Jonas) e sarà un racconto che traghetterà il pubblico alla finale del 18 dicembre.