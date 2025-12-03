La semifinale del Grande Fratello ci sarà l'8 dicembre, e quel giorno almeno due concorrenti verranno eliminati. I risultati provvisori del sondaggio su Forum Free (al quale hanno partecipato 732 fan), svelano che Rasha e Francesca dovrebbero salvarsi: la ragazza, ad esempio, ha ricevuto quasi la metà dei voti totali (49,18%) ed è in ampio vantaggio sugli altri tre inquilini che sono in nomination.

Le percentuali provvisorie del televoto

L'8 dicembre sarà chiuso un televoto molto importante per quattro concorrenti del Grande Fratello: in questi giorni, infatti, il pubblico sta scegliendo chi salvare tra Rasha, Francesca, Domenico e Simone.

Come ha anticipato Simona Ventura nella scorsa puntata, i due inquilini meno votati tra quelli che sono in nomination dovranno abbandonare la casa per sempre, quindi nel prossimo prime time ci saranno almeno due eliminazioni.

Alle ore 11:30 del 3 dicembre, al sondaggio di Forum Free hanno partecipato 732 utenti: il 49,18% ha votato per Rasha, che quindi è in testa e non rischierebbe nulla.

Con uno scarto di poco meno del 20%, al secondo posto si trova Francesca: la donna è stata salvata dal 29,64% dei votanti e sarebbe in corsa per un posto nella finale.

I due inquilini a rischio eliminazione

Col passare dei giorni non stanno cambiando i pronostici su chi rischierebbe maggiormente l'eliminazione nella puntata del Grande Fratello dell'8 dicembre.

Al momento Domenico è stato votato dal 14,75% dei fan che si sono espressi nel sondaggio di Forum Free, mentre Simone dal 6,42%.

Stando a questi risultati parziali, a lasciare la casa nel corso della semifinale dovrebbero essere il muratore di Scampia e il giovane che ha partecipato al reality insieme alla mamma Francesca.

Il Grande Fratello 2025 ai titoli di coda

Mancano solo due puntate alla fine dell'edizione 2025 del Grande Fratello: lunedì 8 dicembre ci sarà la semifinale, mentre la settimana dopo avrà luogo la finale.

Come era previsto dall'inizio, questa stagione del reality è durata circa tre mesi (meno di 100 giorni, visto che il debutto è avvenuto il 29 settembre) e si concluderà prima di Natale.

I fan del programma, però, non devono disperare: tra pochi mesi le porte della casa si riapriranno per accogliere i personaggi famosi che saranno nel cast di una nuova edizione Vip.

Alfonso Signorini riprenderà le redini del format attorno a marzo, quindi a gennaio e febbraio su Canale 5 non dovrebbero andare in onda reality.

Sul web stanno già circolando i nomi di alcuni possibili concorrenti del GF Vip: da Martina e Gianmarco di Uomini e donne a Donatella Rettore, da Anna La Rosa a Rosario e Sarah di Temptation Island.