Mancano poche ore all'inizio dell'undicesima puntata del Grande Fratello, e i sondaggi online sul televoto di questa settimana sono stati chiusi. Su Forum Free si sono espresse 1189 persone, e il 39,53% si è schierata dalla parte di Omer: stando a questo risultato, il concorrente sarebbe il principale candidato al ruolo di secondo finalista dell'edizione 2025. Mattia, invece, è in coda con l'8,66% e rischierebbe l'eliminazione ad un passo dalla finale.

Il parere degli utenti del web

Il 1° dicembre andrà in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello, nonché la terzultima dell'edizione 2025.

Il verdetto del televoto di questa settimana sarà decisivo per due concorrenti: uno andrà in finale e un altro sarà eliminato definitivamente.

Stando alle preferenze che hanno espresso le 1189 persone che hanno partecipato al sondaggio su Forum Free, a raggiungere Giulia nel cast dei finalisti di quest'anno dovrebbe essere Omer (39,53% dei voti totali).

Secondo posto per Jonas, che insegue il "rivale" con il 38,94% e potrebbe superarlo proprio poco prima delle chiusura del televoto da parte di Simona Ventura.

Difficile prevedere chi vincerà questa nomination, anche perché sia Omer che Jonas possono contare su un fandom numeroso (i Rashmer per il primo, i Jonita per il secondo) disposto a tutto pur di farli arrivare fino all'ultima puntata.

Mattia si fa male e rischia l'eliminazione

Salvo colpi di scena, il secondo finalista del Grande Fratello dovrebbe essere uno tra Omer e Jonas, mentre Grazia e Mattia si giocherebbero l'eliminazione.

Su Forum Free la concorrente è stata votata dal 12,87% degli utenti totali, mentre l'inquilino di origini siciliane ha ricevuto il supporto dell'8,66% dei fan che hanno partecipato a questa votazione online.

Domenica scorsa, inoltre, il giovane è incappato in un piccolo infortunio: mentre giocava a pallavolo in giardino, Mattia si è fatto male alla caviglia ed è stato portato fuori dalla casa per fare accertamenti medici.

Qualche ora dopo il ragazzo è rientrato con una vistosa fasciatura al piede e reggendosi sulle stampelle.

Due settimane alla puntata finale

Stasera, 1° dicembre, sarà eletto il secondo finalista del Grande Fratello 2025, ovvero il concorrente che si giocherà la vittoria tra due settimane.

La puntata che chiuderà quest'edizione del reality andrà in onda lunedì 15 dicembre, quindi tra pochi giorni la casa più spiata d'Italia si svuoterà e attenderà i personaggi famosi che animeranno la stagione Vip del 2026.

Stando alle ultime indiscrezioni, il programma di Canale 5 dovrebbe tornare a marzo con un cast di celebrità e con Alfonso Signorini alla conduzione.